В Киеве раскрыли схему легализации более 100 иностранцев через "волонтерство", - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве правоохранители раскрыли схему незаконной легализации иностранцев под видом волонтеров благотворительной организации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.
По данным следствия, организатором схемы был 47-летний киевлянин – основатель одной из благотворительных организаций.
К махинации он привлек 39-летнюю сообщницу, которая готовила фиктивные документы о трудоустройстве и волонтерской деятельности иностранцев.
Как работала схема
На основании приглашений от благотворительной организации и документов о "волонтерстве" иностранцы получали виды на временное проживание в Украине.
Это позволяло им въезжать в Украину, легализовать свое пребывание и пересекать государственную границу.
По данным полиции, услугами схемы воспользовались более 100 граждан стран Центральной Азии.
Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 3 тысяч долларов.
Что изъяли во время обысков
Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, ноутбуки, черновые записи, документы, банковские карты, виды на временное проживание, печати, флешки, копии паспортов иностранцев и деньги.
Правоохранители также планируют аннулировать виды на жительство, полученные по этой схеме, и решить вопрос о запрете въезда в Украину для иностранцев.
Что грозит подозреваемым
Основателю благотворительной организации сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.
Его сообщницам также объявили подозрение.
Фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.
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