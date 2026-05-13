У Києві викрили схему легалізації понад 100 іноземців через "волонтерство", - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці викрили схему незаконної легалізації іноземців під виглядом волонтерів благодійної організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Києва.

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За даними слідства, організатором схеми був 47-річний киянин – засновник однієї з благодійних організацій.

До оборудки він залучив 39-річну спільницю, яка готувала фіктивні документи про працевлаштування та волонтерську діяльність іноземців.

Як працювала схема

На підставі запрошень від благодійної організації та документів про "волонтерство" іноземці отримували посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Це дозволяло їм в’їжджати до України, легалізувати своє перебування та перетинати державний кордон.

За даними поліції, послугами схеми скористалися понад 100 громадян країн Центральної Азії.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 3 тисяч доларів.









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Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, ноутбуки, чорнові записи, документи, банківські картки, посвідки на тимчасове проживання, печатки, флешки, копії паспортів іноземців та гроші.

Правоохоронці також планують анулювати посвідки на проживання, отримані через цю схему, та вирішити питання щодо заборони в’їзду в Україну для іноземців.

Що загрожує підозрюваним

Засновнику благодійної організації повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Його спільниці також оголосили підозру.

Фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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