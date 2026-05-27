ГУР заявило, что "Народный спутник" помог уничтожить российские цели на миллиарды долларов. ФОТО
С сентября 2022 года украинская разведка получила уже более 5 900 спутниковых снимков российских объектов благодаря проекту "Народный спутник".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Как работает "Народный спутник"
В ГУР заявили, что подразделения космической разведки ежедневно получают новые спутниковые снимки.
Их используют для отслеживания объектов на временно оккупированных территориях Украины и в России, выявления военных целей, планирования ударов и оценки последствий поражений.
Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что доступ к космическим технологиям стал критически важным для современной войны.
"Народный спутник" стал для Украины первыми зоркими глазами на орбите - мы видим, куда целиться, мы понимаем, чем лучше бить, мы контролируем последствия поражений", - заявил Юсов.
По его словам, результаты работы спутника уже привели к многомиллиардным потерям российской армии.
Что позволяет технология SAR
В разведке пояснили, что спутник использует технологию радиолокационного наблюдения SAR.
Она позволяет получать качественные снимки независимо от погоды, облачности или времени суток.
Разрешение отдельных изображений может достигать 0,25 метра на пиксель, а один снимок охватывает площадь до 225 квадратных километров.
Как Украина получила спутник
"Народный спутник" появился в 2022 году благодаря инициативе Благотворительного фонда Сергея Притулы.
Тогда на средства украинцев и бизнеса ГУР получило в управление спутник финской компании ICEYE и доступ к базе спутниковых снимков всего созвездия ICEYE.
В ГУР поблагодарили украинцев, которые присоединились к сбору средств, и подчеркнули, что эта инвестиция в украинскую безопасность уже доказала свою эффективность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А покупка цього супутника - був один з НАЙКОРИСНІШИХ народних зборів за останні 4 роки.
Та і проти Притули все тужаться, тужаться боти зекоМанди щось нарити і щось ніяк не висруть нічого притомного.
Ні офшорів не знайшли, ні віл закордон, ні яхт, ні землі краденої..... НІ-ЧО-ГО!