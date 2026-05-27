ГУР заявило, что "Народный спутник" помог уничтожить российские цели на миллиарды долларов. ФОТО

С сентября 2022 года украинская разведка получила уже более 5 900 спутниковых снимков российских объектов благодаря проекту "Народный спутник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как работает "Народный спутник"

В ГУР заявили, что подразделения космической разведки ежедневно получают новые спутниковые снимки.

Их используют для отслеживания объектов на временно оккупированных территориях Украины и в России, выявления военных целей, планирования ударов и оценки последствий поражений.

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что доступ к космическим технологиям стал критически важным для современной войны.

"Народный спутник" стал для Украины первыми зоркими глазами на орбите - мы видим, куда целиться, мы понимаем, чем лучше бить, мы контролируем последствия поражений", - заявил Юсов.

По его словам, результаты работы спутника уже привели к многомиллиардным потерям российской армии.





Что позволяет технология SAR

В разведке пояснили, что спутник использует технологию радиолокационного наблюдения SAR.

Она позволяет получать качественные снимки независимо от погоды, облачности или времени суток.

Разрешение отдельных изображений может достигать 0,25 метра на пиксель, а один снимок охватывает площадь до 225 квадратных километров.

Как Украина получила спутник

"Народный спутник" появился в 2022 году благодаря инициативе Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Тогда на средства украинцев и бизнеса ГУР получило в управление спутник финской компании ICEYE и доступ к базе спутниковых снимков всего созвездия ICEYE.

В ГУР поблагодарили украинцев, которые присоединились к сбору средств, и подчеркнули, что эта инвестиция в украинскую безопасность уже доказала свою эффективность.





