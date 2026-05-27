ГУР заявило, что "Народный спутник" помог уничтожить российские цели на миллиарды долларов. ФОТО

С сентября 2022 года украинская разведка получила уже более 5 900 спутниковых снимков российских объектов благодаря проекту "Народный спутник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как работает "Народный спутник"

В ГУР заявили, что подразделения космической разведки ежедневно получают новые спутниковые снимки.

Их используют для отслеживания объектов на временно оккупированных территориях Украины и в России, выявления военных целей, планирования ударов и оценки последствий поражений.

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что доступ к космическим технологиям стал критически важным для современной войны.

"Народный спутник" стал для Украины первыми зоркими глазами на орбите - мы видим, куда целиться, мы понимаем, чем лучше бить, мы контролируем последствия поражений", - заявил Юсов.

По его словам, результаты работы спутника уже привели к многомиллиардным потерям российской армии.

Что позволяет технология SAR

В разведке пояснили, что спутник использует технологию радиолокационного наблюдения SAR.

Она позволяет получать качественные снимки независимо от погоды, облачности или времени суток.

Разрешение отдельных изображений может достигать 0,25 метра на пиксель, а один снимок охватывает площадь до 225 квадратных километров.

Как Украина получила спутник

"Народный спутник" появился в 2022 году благодаря инициативе Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Тогда на средства украинцев и бизнеса ГУР получило в управление спутник финской компании ICEYE и доступ к базе спутниковых снимков всего созвездия ICEYE.

В ГУР поблагодарили украинцев, которые присоединились к сбору средств, и подчеркнули, что эта инвестиция в украинскую безопасность уже доказала свою эффективность.

Лох не мамонт.
27.05.2026 14:17
Притула зз ОПою зробили гешефт на супутнику, а лохам впарюють про трільйонні втрати рашки)
27.05.2026 14:18
Якби не розвіддані США бачили б ми результати. В березні 25-го коли їх на 4 дні вимкнули підари по трубі до Суджі дійшли і обвалили фронт
27.05.2026 14:21
Страница 2 из 2
Це тому що ти - ДУБ-ДУБОМ, москаль дубОВ і не розрізняєш радіодіапазон, на якому працює цей супутник від видимого діапазону супутників від гугола....
28.05.2026 07:34
Розумнику Ваня Ковальов, зображення Новоросійського порту явно в видимому діапазоні, придивіться на кольорові дахи, деталі. І здалося б трохи бути трохи спокійнішим в спілкування з незнайомими людьми.
28.05.2026 10:39
Пригадую, коли у 2023 році гармати М110А1 Великобританія передала БЕЗКОШТОВНО Україні, а МОУ за них "заплатило" гроші .
28.05.2026 07:08
Мені подобаються підгорівші сраки тут в коментах!😆😂🤣

А покупка цього супутника - був один з НАЙКОРИСНІШИХ народних зборів за останні 4 роки.
Та і проти Притули все тужаться, тужаться боти зекоМанди щось нарити і щось ніяк не висруть нічого притомного.
Ні офшорів не знайшли, ні віл закордон, ні яхт, ні землі краденої..... НІ-ЧО-ГО!
28.05.2026 07:32 Ответить
Ти іdiot, чи притворяєшся?
28.05.2026 11:36 Ответить
Кожному ідіоту розумна думка ввижається ідіотською. Якщо ти дитина, то є шанс навчитись думати. Якщо ні - співчуваю.
28.05.2026 12:03 Ответить
ЦІКАВО ЯК ЩОБ ВСІ КАЗАЛИ ПРАВДУ ТО ЩО БУЛО Б !?)
29.05.2026 01:49 Ответить
