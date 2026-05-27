ГУР заявив, що "Народний супутник" допоміг нищити російські цілі на мільярди доларів. ФОТО

Українська розвідка з вересня 2022 року отримала вже понад 5 900 супутникових знімків російських об’єктів завдяки проєкту "Народний супутник".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як працює "Народний супутник"

У ГУР заявили, що підрозділи космічної розвідки щодня отримують нові супутникові знімки.

Їх використовують для відстеження об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та в Росії, виявлення військових цілей, планування ударів і оцінки наслідків уражень.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що доступ до космічних технологій став критично важливим для сучасної війни.

"Народний супутник" став для України першими гострими очима на орбіті – ми бачимо, куди цілитись, ми розуміємо, чим краще бити, ми маємо контроль наслідків уражень", – заявив Юсов.

За його словами, результати роботи супутника вже призвели до багатомільярдних втрат російської армії.





Що дозволяє технологія SAR

У розвідці пояснили, що супутник використовує технологію радіолокаційного спостереження SAR.

Вона дозволяє отримувати якісні знімки незалежно від погоди, хмарності чи часу доби.

Роздільна здатність окремих зображень може сягати до 0,25 метра на піксель, а один знімок охоплює площу до 225 квадратних кілометрів.

Як Україна отримала супутник

"Народний супутник" з’явився у 2022 році завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули.

Тоді коштом українців та бізнесу ГУР отримало в управління супутник фінської компанії ICEYE та доступ до бази супутникових знімків усього сузір’я ICEYE.

У ГУР подякували українцям, які долучилися до збору, та наголосили, що ця інвестиція в українську безпеку вже довела свою ефективність.





