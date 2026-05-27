Новини Фото Створення нової супутникової мережі для військової розвідки
ГУР заявив, що "Народний супутник" допоміг нищити російські цілі на мільярди доларів. ФОТО

Українська розвідка з вересня 2022 року отримала вже понад 5 900 супутникових знімків російських об’єктів завдяки проєкту "Народний супутник".

Як працює "Народний супутник"

У ГУР заявили, що підрозділи космічної розвідки щодня отримують нові супутникові знімки.

Їх використовують для відстеження об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та в Росії, виявлення військових цілей, планування ударів і оцінки наслідків уражень.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що доступ до космічних технологій став критично важливим для сучасної війни.

"Народний супутник" став для України першими гострими очима на орбіті – ми бачимо, куди цілитись, ми розуміємо, чим краще бити, ми маємо контроль наслідків уражень", – заявив Юсов.

За його словами, результати роботи супутника вже призвели до багатомільярдних втрат російської армії.

Що дозволяє технологія SAR

У розвідці пояснили, що супутник використовує технологію радіолокаційного спостереження SAR.

Вона дозволяє отримувати якісні знімки незалежно від погоди, хмарності чи часу доби.

Роздільна здатність окремих зображень може сягати до 0,25 метра на піксель, а один знімок охоплює площу до 225 квадратних кілометрів.

Як Україна отримала супутник

"Народний супутник" з’явився у 2022 році завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули.

Тоді коштом українців та бізнесу ГУР отримало в управління супутник фінської компанії ICEYE та доступ до бази супутникових знімків усього сузір’я ICEYE.

У ГУР подякували українцям, які долучилися до збору, та наголосили, що ця інвестиція в українську безпеку вже довела свою ефективність.

Топ коментарі
+23
Лох не мамонт.
показати весь коментар
27.05.2026 14:17 Відповісти
+22
Притула зз ОПою зробили гешефт на супутнику, а лохам впарюють про трільйонні втрати рашки)
показати весь коментар
27.05.2026 14:18 Відповісти
+17
Якби не розвіддані США бачили б ми результати. В березні 25-го коли їх на 4 дні вимкнули підари по трубі до Суджі дійшли і обвалили фронт
показати весь коментар
27.05.2026 14:21 Відповісти
Це тому що ти - ДУБ-ДУБОМ, москаль дубОВ і не розрізняєш радіодіапазон, на якому працює цей супутник від видимого діапазону супутників від гугола....
показати весь коментар
28.05.2026 07:34 Відповісти
Розумнику Ваня Ковальов, зображення Новоросійського порту явно в видимому діапазоні, придивіться на кольорові дахи, деталі. І здалося б трохи бути трохи спокійнішим в спілкування з незнайомими людьми.
показати весь коментар
28.05.2026 10:39 Відповісти
Пригадую, коли у 2023 році гармати М110А1 Великобританія передала БЕЗКОШТОВНО Україні, а МОУ за них "заплатило" гроші .
показати весь коментар
28.05.2026 07:08 Відповісти
Мені подобаються підгорівші сраки тут в коментах!😆😂🤣

А покупка цього супутника - був один з НАЙКОРИСНІШИХ народних зборів за останні 4 роки.
Та і проти Притули все тужаться, тужаться боти зекоМанди щось нарити і щось ніяк не висруть нічого притомного.
Ні офшорів не знайшли, ні віл закордон, ні яхт, ні землі краденої..... НІ-ЧО-ГО!
показати весь коментар
28.05.2026 07:32 Відповісти
Ти іdiot, чи притворяєшся?
показати весь коментар
28.05.2026 11:36 Відповісти
Кожному ідіоту розумна думка ввижається ідіотською. Якщо ти дитина, то є шанс навчитись думати. Якщо ні - співчуваю.
показати весь коментар
28.05.2026 12:03 Відповісти
ЦІКАВО ЯК ЩОБ ВСІ КАЗАЛИ ПРАВДУ ТО ЩО БУЛО Б !?)
показати весь коментар
29.05.2026 01:49 Відповісти
