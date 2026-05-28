Погибшего на фронте украинца продолжают судить в РФ за поджог оккупационной администрации в 2022 году. ФОТО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продолжает рассмотрение дела о поджоге здания оккупационной администрации в селе Новобогдановка Запорожской области, произошедшем летом 2022 года.

Одним из главных фигурантов дела является Даниил Соколов, который погиб на фронте еще в начале 2024 года, сообщает «Медиазона», информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заочный суд по статье о «терроризме»

Даниила Соколова и Григория Никонова-Бабченко судят заочно. Российские власти обвиняют их в совершении «акта международного терроризма». Кроме того, Соколову вменяют вовлечение в преступление несовершеннолетнего — на момент событий третьему участнику, Сергею Попову, было 17 лет.

На заседании 27 мая суд допросил ключевого свидетеля — местного жителя Владимира Коваленко. По его словам, в июне 2022 года Соколов позвал его «посмотреть» на поджог «сельсовета». Свидетель заявил, что обвиняемые были трезвыми, по дороге слушали антироссийские песни, а перед зданием надели маски.

По версии следствия, Попов снял с здания российский флаг, а Соколов бросил в окно бутылку с «коктейлем Молотова». Внутрь здания огонь не проник — обгорел только стеклопакет снаружи, а пламя быстро потушили сторож и прохожий. Поджигатели убежали с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Приговоры другим участникам дела

Российские судебные органы уже вынесли приговоры двум фигурантам этого дела:

Владимир Коваленко (свидетель) — в декабре 2024 года получил 6 месяцев условно по статье о «несообщении о преступлении» после того, как пошел на сотрудничество со следствием и дал показания против других.

Сергей Попов — в январе 2025 года Южный окружной военный суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за «международный терроризм» и надругательство над государственным флагом РФ.

Суд над погибшим военным

Официально местонахождение Соколова и Бабченко российскому суду «неизвестно». Согласно материалам дела, отец Даниила Соколова рассказал, что осенью 2022 года его сын уехал в Запорожье, вступил в ряды ВСУ и принимал участие в боевых действиях.

В январе 2026 года Ренийская городская община Одесской области официально подтвердила гибель Даниила Соколова. Выяснилось, что украинский военнослужащий погиб в бою под Покровском еще в феврале 2024 года и долгое время считался пропавшим без вести. В Одесской области уже состоялись его похороны, а на Аллее Славы в городе Рени установили мемориальный стенд в его честь. Несмотря на это, российский суд продолжает уголовное дело в отношении погибшего.

Читайте также: Каллас предостерегает ЕС от прямых переговоров с Россией без четких условий