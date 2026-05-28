Загиблого на фронті українця продовжують судити в РФ за підпал окупаційної адміністрації у 2022 році. ФОТО
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжує розгляд справи про підпал будівлі окупаційної адміністрації в селі Новобогданівка Запорізької області, що відбувся влітку 2022 року.
Одним із головних фігурантів справи є Данило Соколов, який загинув на фронті ще на початку 2024 року, повідомляє "Медіазона", інформує Цензор.НЕТ.
Заочний суд за статтею про "тероризм"
Данила Соколова та Григорія Ніконова-Бабченка судять заочно. Російська влада звинувачує їх у скоєнні "акту міжнародного тероризму". Крім того, Соколову закидають залучення у злочин неповнолітнього - на момент подій третьому учаснику, Сергію Попову, було 17 років.
На засіданні 27 травня суд допитав ключового свідка — місцевого жителя Володимира Коваленка. За його словами, у червні 2022 року Соколов покликав його "подивитися" на підпал "сільради". Свідок заявив, що обвинувачені були тверезими, дорогою слухали антиросійські пісні, а перед будівлею одягли маски.
За версією слідства, Попов зняв із будівлі російський прапор, а Соколов кинув у вікно пляшку з "коктейлем Молотова". Всередину будівлі вогонь не проник — обгорів лише склопакет ззовні, а полум'я швидко загасили сторож та перехожий. Підпалювачі втекли з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".
Вироки іншим учасникам справи
Російські судові органи вже винесли вироки двом фігурантам цієї справи:
-
Володимир Коваленко (свідок) — у грудні 2024 року отримав 6 місяців умовно за статтею про "неповідомлення про злочин" після того, як пішов на співпрацю зі слідством та дав свідчення проти інших.
-
Сергій Попов — у січні 2025 року Південний окружний військовий суд засудив його до 5 років і 6 місяців колонії суворого режиму за "міжнародний тероризм" та наругу над держпрапором РФ.
Суд над загиблим військовим
Офіційно місцезнаходження Соколова та Бабченка російському суду "невідоме". Згідно з матеріалами справи, батько Данила Соколова розповів, що восени 2022 року його син виїхав до Запоріжжя, вступив до лав ЗСУ та брав участь у бойових діях.
У січні 2026 року Ренійська міська громада Одеської області офіційно підтвердила загибель Данила Соколова. З'ясувалося, що український військовослужбовець загинув у бою під Покровськом ще у лютому 2024 року і тривалий час вважався зниклим безвісти. В Одеській області вже відбулося його поховання, а на Алеї Слави в місті Рені встановили меморіальний стенд на його честь. Попри це, російський суд продовжує кримінальний процес над загиблим.
Добре, що їх знають разом з родичами!!