Сутки на Донетчине: под ударами РФ - Краматорский район, 1 человек погиб и 3 ранены. ФОТОрепортаж
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Николаевке повреждено многоэтажное здание, в Пискуновке ранены 2 человека. В Славянске повреждены спорткомплекс и многоэтажные здания. В Шнурках Черкасской громады повреждено административное здание, в Привилле - транспортная инфраструктура. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 частных дома.
Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль