Сутки на Донетчине: под ударами РФ - Краматорский район, 1 человек погиб и 3 ранены. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевке повреждено многоэтажное здание, в Пискуновке ранены 2 человека. В Славянске повреждены спорткомплекс и многоэтажные здания. В Шнурках Черкасской громады повреждено административное здание, в Привилле - транспортная инфраструктура. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 частных дома.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.













