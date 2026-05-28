Доба на Донеччині: під ударами РФ Краматорський район, 1 людина загинула і 3 поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Пискунівці поранено 2 людини. У Слов'янську пошкоджено спорткомплекс і багатоповерхівки. У Шнурках Черкаської громади пошкоджено адмінбудівлю, у Привіллі — транспортну інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.













