Нападение на мэра Пятихаток
Покушение на мэра Пятихаток в Днепропетровской области: фермеру сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство мэра города Пятихатки Днепропетровской области; пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Задержан нападавший на мэра Пятихаток

Объявление подозрения

Отмечается, что 57-летнему местному жителю сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство мэра Пятихаток.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления.

Что предшествовало

Напомним, что 26 мая около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета между мужчинами возник словесный конфликт во время обсуждения вопроса о самовольном использовании коммунальной собственности.

Во время ссоры подозреваемый, который является местным фермером, нанес мэру ножевое ранение в область грудной клетки.

Топ комментарии
+10
Чому не повідомляється, що стало причиною конфлікту?
Хіба не ясно, що дістати ніж та вдарити мера людину мали штовхнути
надзвичайні обставини?
28.05.2026 15:08 Ответить
+5
Назвіть хоч одного чесного мера, для початку, і все стане зрозуміло....
28.05.2026 15:08 Ответить
+3
Понешто крепостной посмел на барина руку поднять??? В турму!
28.05.2026 15:01 Ответить
Чому не повідомляється, що стало причиною конфлікту?
Хіба не ясно, що дістати ніж та вдарити мера людину мали штовхнути
надзвичайні обставини?
28.05.2026 15:08 Ответить
хочете причину? зараз мусора приклеють фермеру "агента кремля" завербованого в телеграм
28.05.2026 15:11 Ответить
місцевим жителям причина давно відома, треба лише спитати.
Думаю, причиною відчай та неможливість законними методами захистити
своє майно і майбутнє своєї сім*ї від зазіхань цього місцевого царька огли.
Переконаний: фермер був в стані афекту.
28.05.2026 16:36 Ответить
Ось зараз так візьмуть і повідомлять причину що мер Пʼятихаток Огли хотів рейдернути земельну ділянку фермера.
28.05.2026 15:34 Ответить
... згідно чинного законодавства. Мер не може порушувати законодавство по визначенню. Як і той мер з Одеської області який вимагав $35к за виділення землі під електростанцію. Святі люди.
28.05.2026 15:43 Ответить
бо розголошення і фото заборонені поки слідство
28.05.2026 15:35 Ответить
Назвіть хоч одного чесного мера, для початку, і все стане зрозуміло....
Мало хто може назвати.
28.05.2026 15:47 Ответить
Взнаєте фамілію мера і все стане на свої місця .
28.05.2026 15:54 Ответить
я ще й декларацію його в інеті глянув - фермер, механізатор, орендодавець та ще й чоловік дуже успішної жінки
28.05.2026 16:43 Ответить
 
 