Покушение на мэра Пятихаток в Днепропетровской области: фермеру сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство мэра города Пятихатки Днепропетровской области; пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Объявление подозрения
Отмечается, что 57-летнему местному жителю сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство мэра Пятихаток.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления.
Что предшествовало
Напомним, что 26 мая около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета между мужчинами возник словесный конфликт во время обсуждения вопроса о самовольном использовании коммунальной собственности.
Во время ссоры подозреваемый, который является местным фермером, нанес мэру ножевое ранение в область грудной клетки.
Хіба не ясно, що дістати ніж та вдарити мера людину мали штовхнути
надзвичайні обставини?
Думаю, причиною відчай та неможливість законними методами захистити
своє майно і майбутнє своєї сім*ї від зазіхань цього місцевого царька огли.
Переконаний: фермер був в стані афекту.