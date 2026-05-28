Покушение на мэра Пятихаток в Днепропетровской области: фермеру сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство мэра города Пятихатки Днепропетровской области; пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Объявление подозрения

Отмечается, что 57-летнему местному жителю сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство мэра Пятихаток.



Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.



Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления.

Что предшествовало

Напомним, что 26 мая около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета между мужчинами возник словесный конфликт во время обсуждения вопроса о самовольном использовании коммунальной собственности.

Во время ссоры подозреваемый, который является местным фермером, нанес мэру ножевое ранение в область грудной клетки.

