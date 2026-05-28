2 459 13

Замах на мера П’ятихаток на Дніпропетровщині: фермеру повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Затримано чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство міського голови П’ятихаток Дніпропетровської обласної, потерпілий перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Затримано нападника на мера П’ятихаток

Оголошення підозри

Зазначається, що повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Що передувало

Нагадаємо, що 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітки.

Топ коментарі
Чому не повідомляється, що стало причиною конфлікту?
Хіба не ясно, що дістати ніж та вдарити мера людину мали штовхнути
надзвичайні обставини?
28.05.2026 15:08 Відповісти
Назвіть хоч одного чесного мера, для початку, і все стане зрозуміло....
28.05.2026 15:08 Відповісти
Понешто крепостной посмел на барина руку поднять??? В турму!
28.05.2026 15:01 Відповісти
Це в тебе у лаптєстані так
показати весь коментар
28.05.2026 16:54 Відповісти
хочете причину? зараз мусора приклеють фермеру "агента кремля" завербованого в телеграм
показати весь коментар
28.05.2026 15:11 Відповісти
місцевим жителям причина давно відома, треба лише спитати.
Думаю, причиною відчай та неможливість законними методами захистити
своє майно і майбутнє своєї сім*ї від зазіхань цього місцевого царька огли.
Переконаний: фермер був в стані афекту.
28.05.2026 16:36 Відповісти
Ось зараз так візьмуть і повідомлять причину що мер Пʼятихаток Огли хотів рейдернути земельну ділянку фермера.
28.05.2026 15:34 Відповісти
... згідно чинного законодавства. Мер не може порушувати законодавство по визначенню. Як і той мер з Одеської області який вимагав $35к за виділення землі під електростанцію. Святі люди.
28.05.2026 15:43 Відповісти
бо розголошення і фото заборонені поки слідство
28.05.2026 15:35 Відповісти
Мало хто може назвати.
28.05.2026 15:47 Відповісти
Взнаєте фамілію мера і все стане на свої місця .
28.05.2026 15:54 Відповісти
я ще й декларацію його в інеті глянув - фермер, механізатор, орендодавець та ще й чоловік дуже успішної жінки
28.05.2026 16:43 Відповісти
 
 