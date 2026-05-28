Замах на мера П’ятихаток на Дніпропетровщині: фермеру повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Затримано чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство міського голови П’ятихаток Дніпропетровської обласної, потерпілий перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Оголошення підозри
Зазначається, що повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток.
Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.
Що передувало
Нагадаємо, що 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.
Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітки.
Хіба не ясно, що дістати ніж та вдарити мера людину мали штовхнути
надзвичайні обставини?
Думаю, причиною відчай та неможливість законними методами захистити
своє майно і майбутнє своєї сім*ї від зазіхань цього місцевого царька огли.
Переконаний: фермер був в стані афекту.