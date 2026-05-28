Замах на мера П’ятихаток на Дніпропетровщині: фермеру повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Затримано чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство міського голови П’ятихаток Дніпропетровської обласної, потерпілий перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Оголошення підозри

Зазначається, що повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток.



Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Що передувало

Нагадаємо, що 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітки.

