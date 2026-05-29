Три женщины пострадали в результате удара РФ по Запорожью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в результате российского удара пострадали три женщины в возрасте 47, 79 и 80 лет.

Кроме того, произошло возгорание двух легковых автомобилей и газовой трубы низкого давления. Спасатели ликвидировали пожар.

Взрывной волной и обломками повреждены еще 10 автомобилей и многоэтажный дом.

Смотрите также: В Запорожье из-за атаки РФ вспыхнул пожар в многоэтажке. ФОТОрепортаж

Продолжаются восстановительные работы

Отмечается, что аварийно-спасательные работы завершены. Коммунальные службы города проводят восстановление поврежденных домов.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Читайте также: Нововасильевка под контролем Украины - ВСУ опровергли заявление РФ

Последствия атаки









