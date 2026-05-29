Три женщины пострадали в результате удара РФ по Запорожью. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате российского удара пострадали три женщины в возрасте 47, 79 и 80 лет.
Кроме того, произошло возгорание двух легковых автомобилей и газовой трубы низкого давления. Спасатели ликвидировали пожар.
Взрывной волной и обломками повреждены еще 10 автомобилей и многоэтажный дом.
Продолжаются восстановительные работы
Отмечается, что аварийно-спасательные работы завершены. Коммунальные службы города проводят восстановление поврежденных домов.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Последствия атаки
