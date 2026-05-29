Три жінки постраждали через удар РФ по Запоріжжю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, через російський удар постраждали три жінки віком 47,79 та 80 років.

Крім того, сталося займання двох легкових автомобілів та газової труби низького тиску. Рятувальники ліквідували пожежу.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 10 автівок та багатоповерховий будинок.

Тривають відновлювальні роботи

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи завершені. Комунальні служби міста проводять відновлення пошкоджених будинків.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

