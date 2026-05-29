Нововасилівка під контролем України - ЗСУ спростували заяву РФ

Російські повідомлення про захоплення Нововасилівки на Великобурлуцькому напрямку є дезінформацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у 16 армійському корпусі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Учора ворожі ЗМІ почали масово поширювати повідомлення про нібито захоплення населеного пункту Нововасилівка. Водночас один із провідних Z-каналів "Рибар" визнав, що "кадрів об’єктивного контролю поки немає", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили українські військові, кілька днів тому російські підрозділи 344-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії, посилені штурмовими групами 83-го мотострілецького полку тієї ж дивізії, намагалися зайти до Нововасилівки. Намір противника був своєчасно виявлений, після чого по штурмових групах завдали комбінованого ураження.

За підтвердженими даними, четверо російських військових були ліквідовані, ще один - здався в полон. Частина особового складу, втративши орієнтування, розбіглася лісовим масивом. Їхній пошук триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни мінують дороги біля Часового Яру та залишають дрони-"ждуни"

"Протягом 27–28 травня ворог проводив активну повітряну розвідку в цьому районі - ймовірно, намагаючись встановити місце перебування власних штурмовиків. Радіообмін у районі фактично відсутній. Спроб логістичного забезпечення в напрямку Нововасилівки не зафіксовано. Або штурмовиків залишили на жорсткій "дієті", або шукати вже нікого", - зауважили у 16-му армійському корпусі.

"На тлі невдалих дій та суттєвих втрат у підрозділах ворога фіксується деморалізація особового складу, дезорієнтація, панічні настрої та випадки відмови від виконання завдань. Нововасилівка перебуває під повним контролем Сил оборони України", - заявили військові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оборонці України заперечили російські фейки про захоплення окупантами Зибиного на Харківщині. ВIДЕО