Нововасилівка під контролем України - ЗСУ спростували заяву РФ

Російська інформація про Нововасилівку є неправдивою

Російські повідомлення про захоплення Нововасилівки на Великобурлуцькому напрямку є дезінформацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у 16 армійському корпусі ЗСУ.

"Учора ворожі ЗМІ почали масово поширювати повідомлення про нібито захоплення населеного пункту Нововасилівка. Водночас один із провідних Z-каналів "Рибар" визнав, що "кадрів об’єктивного контролю поки немає", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили українські військові, кілька днів тому російські підрозділи 344-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії, посилені штурмовими групами 83-го мотострілецького полку тієї ж дивізії, намагалися зайти до Нововасилівки. Намір противника був своєчасно виявлений, після чого по штурмових групах завдали комбінованого ураження.

За підтвердженими даними, четверо російських військових були ліквідовані, ще один - здався в полон. Частина особового складу, втративши орієнтування, розбіглася лісовим масивом. Їхній пошук триває.

"Протягом 27–28 травня ворог проводив активну повітряну розвідку в цьому районі - ймовірно, намагаючись встановити місце перебування власних штурмовиків. Радіообмін у районі фактично відсутній. Спроб логістичного забезпечення в напрямку Нововасилівки не зафіксовано. Або штурмовиків залишили на жорсткій "дієті", або шукати вже нікого", - зауважили у 16-му армійському корпусі.

"На тлі невдалих дій та суттєвих втрат у підрозділах ворога фіксується деморалізація особового складу, дезорієнтація, панічні настрої та випадки відмови від виконання завдань. Нововасилівка перебуває під повним контролем Сил оборони України", - заявили військові.

Цікавий запис у щоденнику німецького офіцера, за 1944 рік: "Війська, укомплектовані, в основному, з мобілізованого населення України, коли вони воюють на її території, значно відрізняються від військ, укомплектованих іншими народами, і тих, які воюють на інших ділянках фронту. Вони стійкіші в обороні, атакують агресивніше, не здаються в полон навіть тоді, коли інші-б, уже підняли руки... Тут кожний кущ - це ЇХ кущ, і кожне дерево чи руїна - це ЇХ дерево, чи руїна...".
Історія повторюється... Міняються тільки вороги... В березні 2022 року, коли кацапня рвалася на Київ, вздовж дороги, по колонах техніки, стріляв кожен кущ, і летіли протитанкові гранати...
29.05.2026 12:46
 
 