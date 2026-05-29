Нововасильевка под контролем Украины - ВСУ опровергли заявление РФ

Сообщения российских властей о захвате Нововасильевки на Великобурлукском направлении являются дезинформацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

"Вчера вражеские СМИ начали массово распространять сообщения о якобы захвате населенного пункта Нововасильевка. В то же время один из ведущих Z-каналов "Рыбар" признал, что "кадров объективного контроля пока нет", - говорится в сообщении.

Как отметили украинские военные, несколько дней назад российские подразделения 344-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, усиленные штурмовыми группами 83-го мотострелкового полка той же дивизии, пытались войти в Нововасильевку. Намерение противника было своевременно выявлено, после чего по штурмовым группам нанесли комбинированное поражение.

По подтвержденным данным, четверо российских военных были ликвидированы, еще один сдался в плен. Часть личного состава, потеряв ориентацию, разбежалась по лесному массиву. Их поиски продолжаются.

"В течение 27-28 мая враг проводил активную воздушную разведку в этом районе - вероятно, пытаясь установить местонахождение собственных штурмовиков. Радиообмен в районе фактически отсутствует. Попыток логистического обеспечения в направлении Нововасильевки не зафиксировано. Либо штурмовиков оставили на жесткой "диете", либо искать уже некого", - отметили в 16-м армейском корпусе.

"На фоне неудачных действий и существенных потерь в подразделениях врага фиксируется деморализация личного состава, дезориентация, панические настроения и случаи отказа от выполнения задач. Нововасильевка находится под полным контролем Сил обороны Украины", - заявили военные.

Цікавий запис у щоденнику німецького офіцера, за 1944 рік: "Війська, укомплектовані, в основному, з мобілізованого населення України, коли вони воюють на її території, значно відрізняються від військ, укомплектованих іншими народами, і тих, які воюють на інших ділянках фронту. Вони стійкіші в обороні, атакують агресивніше, не здаються в полон навіть тоді, коли інші-б, уже підняли руки... Тут кожний кущ - це ЇХ кущ, і кожне дерево чи руїна - це ЇХ дерево, чи руїна...".
Історія повторюється... Міняються тільки вороги... В березні 2022 року, коли кацапня рвалася на Київ, вздовж дороги, по колонах техніки, стріляв кожен кущ, і летіли протитанкові гранати...
29.05.2026 12:46
 
 