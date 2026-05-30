На Закарпатье раскрыли 6 схем переправки уклонистов за границу. ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачены организованные группы, которые за деньги помогали незаконно пересекать границу. Среди фигурантов — жители нескольких регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

"За две недели на Закарпатье раскрыто 6 новых схем незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

О подозрении сообщено 10 участникам организованных групп. Общая сумма неправомерной выгоды, которую они планировали получить, достигла 93 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

Среди фигурантов — жители разных областей Украины, в частности священнослужитель, а также организаторы и посредники, которые обеспечивали логистику и сопровождение "клиентов".

В схему привлекали священнослужителя и жителей разных регионов

По данным следствия, участники схем действовали в нескольких районах области. Они обеспечивали мужчинам конспиративное проживание, инструктаж и дальнейшее сопровождение до пограничной зоны.

В Мукачевском районе разоблачена группа, в которую входил действующий священнослужитель. По информации правоохранителей, за 10–15 тысяч долларов США они организовывали проживание и подготовку лиц к незаконному пересечению границы.

Организаторы применяли различные способы переправки:

маршруты в обход блокпостов;

пересечение реки Тиса на надувной лодке;

использование лестниц для преодоления заграждений;

поддельные документы воинских частей;

маршруты через горную местность.

Отдельные эпизоды в Свалявском и Раховском районах

В Свалявском районе задержан организатор, который поселил "клиента" в хостеле и координировал его дальнейший маршрут к границе.

В Раховском районе правоохранители разоблачили еще одного фигуранта, который проводил инструктаж, предоставил лестницу для преодоления заграждений и сопровождал мужчину до пограничной зоны.

Помимо новых подозрений, в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 8 участников подобных схем незаконной переправки военнообязанных.

Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников и каналы организации незаконного выезда за границу.

