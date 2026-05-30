На Закарпатье раскрыли 6 схем переправки уклонистов за границу. ФОТОрепортаж
На Закарпатье разоблачены организованные группы, которые за деньги помогали незаконно пересекать границу. Среди фигурантов — жители нескольких регионов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
"За две недели на Закарпатье раскрыто 6 новых схем незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.
О подозрении сообщено 10 участникам организованных групп. Общая сумма неправомерной выгоды, которую они планировали получить, достигла 93 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.
Среди фигурантов — жители разных областей Украины, в частности священнослужитель, а также организаторы и посредники, которые обеспечивали логистику и сопровождение "клиентов".
В схему привлекали священнослужителя и жителей разных регионов
По данным следствия, участники схем действовали в нескольких районах области. Они обеспечивали мужчинам конспиративное проживание, инструктаж и дальнейшее сопровождение до пограничной зоны.
В Мукачевском районе разоблачена группа, в которую входил действующий священнослужитель. По информации правоохранителей, за 10–15 тысяч долларов США они организовывали проживание и подготовку лиц к незаконному пересечению границы.
Организаторы применяли различные способы переправки:
- маршруты в обход блокпостов;
- пересечение реки Тиса на надувной лодке;
- использование лестниц для преодоления заграждений;
- поддельные документы воинских частей;
- маршруты через горную местность.
Отдельные эпизоды в Свалявском и Раховском районах
В Свалявском районе задержан организатор, который поселил "клиента" в хостеле и координировал его дальнейший маршрут к границе.
В Раховском районе правоохранители разоблачили еще одного фигуранта, который проводил инструктаж, предоставил лестницу для преодоления заграждений и сопровождал мужчину до пограничной зоны.
Помимо новых подозрений, в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 8 участников подобных схем незаконной переправки военнообязанных.
Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников и каналы организации незаконного выезда за границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вішати цю наволочі треба з Києва і аж до Закарпаття, щоб рецедивів, вони ж і не робили в Україні! І родичі та діти, знатимуть за які гроші вони висять!!
уявляється не можна чомусь, дивно...
Зеля явно дивився в прямому "итері" виступ, потім істерично заверещав тіпа - "Убєрітє їво", там почалась чуть не паніка і в ту ж хвилину цього сміхотунчика вивели геть.
ще й вроді повістку вручили. так що у нас не демократія, а скоріш - терорократія якась. ще й може знищили цього гумориста, як і Штанька. тупо може послали і головне - контролювали, на позицію, де якось мало шансів не бути знищеним орками. і це ж дикість, це тупо сталінщина, у Зелі сталін і є кумиром. доголосувались уроди називається. так, всі хто заЗе - уроди. чи як їх називати?
Ну просто ми після міндічів\шухерманнів, і так як дикуни. Ще он Червінський казав - СБУ-шники скиглять - Бомжів не лишилось.
Тобто - підходять до бомжа - Пане, на 100(500) грн., віднеси пакет з ліками вон там чувак забере.
потім бомжа "приймають" як диверсанта. а самим - медальки і премії.
І це **** дич, дичайша. І от Макрону наприклад це все доповіли - ЯК він буде ставитись до Зейла, і до України?
А як би ставились ви? На місці Макрона. Тільки чесно.
Реально тільки ще лишилось знищувати ухилянтів тупо скидами, а ..... "відходами" годувати собак. Бо гірше вже і не буде, в тому як ставляться до цієї зеленої зграї таваріщєй. Тільки презирство, змішане з огидою. А в бункері рже вова. Дві вови, кожна в своєму - лиса і заросла. Вони ще й корєші, не здивуюсь що зідзвонюються, от саме "жмутьрукуобнімаються". може й особисто, хоча лиса вова боїться навіть до Білорашки поїхати, там же сцарьком працює кумир вови зарослої. зустріч легко організувати ж.
Ухилянт твій син, і що ти тепер скажеш ??
З таким мисленням ти точно голосував за смарагдову плісняву.
Повагу треба мати до оточуючих а не бикувати бо вони не виконують...
Задай собі питання чом, і може тоді дойде.
хотіли звалити з країни мрій де тебе всі зневажають (а хтосб політичні бали заробляє)
До речі цей навіть жарт вкрадено, до цього його вже виконували, але бидло хаває жарти нижче плинтусу.