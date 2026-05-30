На Закарпатье раскрыли 6 схем переправки уклонистов за границу. ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачены организованные группы, которые за деньги помогали незаконно пересекать границу. Среди фигурантов — жители нескольких регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

"За две недели на Закарпатье раскрыто 6 новых схем незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.
О подозрении сообщено 10 участникам организованных групп. Общая сумма неправомерной выгоды, которую они планировали получить, достигла 93 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

Среди фигурантов — жители разных областей Украины, в частности священнослужитель, а также организаторы и посредники, которые обеспечивали логистику и сопровождение "клиентов".

В схему привлекали священнослужителя и жителей разных регионов

По данным следствия, участники схем действовали в нескольких районах области. Они обеспечивали мужчинам конспиративное проживание, инструктаж и дальнейшее сопровождение до пограничной зоны.

В Мукачевском районе разоблачена группа, в которую входил действующий священнослужитель. По информации правоохранителей, за 10–15 тысяч долларов США они организовывали проживание и подготовку лиц к незаконному пересечению границы.

Организаторы применяли различные способы переправки:

  • маршруты в обход блокпостов;
  • пересечение реки Тиса на надувной лодке;
  • использование лестниц для преодоления заграждений;
  • поддельные документы воинских частей;
  • маршруты через горную местность.

Отдельные эпизоды в Свалявском и Раховском районах

В Свалявском районе задержан организатор, который поселил "клиента" в хостеле и координировал его дальнейший маршрут к границе.

В Раховском районе правоохранители разоблачили еще одного фигуранта, который проводил инструктаж, предоставил лестницу для преодоления заграждений и сопровождал мужчину до пограничной зоны.

Помимо новых подозрений, в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 8 участников подобных схем незаконной переправки военнообязанных.

Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников и каналы организации незаконного выезда за границу.

За две недели в Закарпатье заблокировано 6 новых схем переправки уклонистов на сумму почти $ 100 000
Яке цікаве життя в Країні Мрій ЗЕленського !
А чого оті бугаї морди відвертають? Соромляться чогось?
А що значить слово «ухилянт»? Ми вже узаконили нове слово? Як на рахунок «громадянин України, які відмовилися віддавати борг (я вам нічєво нє должен, я только мамє должен)»? Ну бо якось дивнг виходить: одних возвеличуємо, а інших принижуємо. Воюєш - маладєц. Не воюєш - «ухилянт». Ми хочемо повернути людей в Україну, але все робимо для того, шоп люди
хотіли звалити з країни мрій де тебе всі зневажають (а хтосб політичні бали заробляє)
А чого оті бугаї морди відвертають? Соромляться чогось?
