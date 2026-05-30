На Закарпатті викрили 6 схем переправлення ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрито організовані групи, які за гроші допомагали незаконно перетинати кордон. Серед фігурантів - жителі кількох регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

"За два тижні на Закарпатті викрито 6 нових схем незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон.
Про підозру повідомлено 10 учасникам організованих груп. Загальна сума неправомірної вигоди, яку вони планували отримати, сягнула 93 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Серед фігурантів - жителі різних областей України, зокрема священнослужитель, а також організатори та посередники, які забезпечували логістику та супровід "клієнтів".

До схеми залучали священнослужителя та мешканців різних регіонів

За даними слідства, учасники схем діяли в кількох районах області. Вони забезпечували чоловікам конспіративне проживання, інструктаж і подальший супровід до прикордонної зони.

На Мукачівщині викрито групу, до якої входив діючий священнослужитель. За інформацією правоохоронців, за 10–15 тисяч доларів США вони організовували проживання та підготовку осіб до незаконного перетину кордону.

Організатори застосовували різні способи переправлення:

  • маршрути в обхід блокпостів;
  • перетин річки Тиса на надувному човні;
  • використання драбин для подолання загороджень;
  • підроблені документи військових частин;
  • маршрути через гірську місцевість.

Окремі епізоди на Свалявщині та Рахівщині

На Свалявщині затримано організатора, який поселив "клієнта" у хостелі та координував його подальший маршрут до кордону.

На Рахівщині правоохоронці викрили ще одного фігуранта, який проводив інструктаж, надав драбину для подолання загороджень і супроводжував чоловіка до прикордонної зони.

Крім нових підозр, до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо 8 учасників подібних схем незаконного переправлення військовозобов’язаних.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників та канали організації незаконного виїзду за кордон.

На Закарпатті викрили 6 схем переправлення ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж
Яке цікаве життя в Країні Мрій ЗЕленського !
30.05.2026 12:11
А чого оті бугаї морди відвертають? Соромляться чогось?
30.05.2026 12:17
А що значить слово «ухилянт»? Ми вже узаконили нове слово? Як на рахунок «громадянин України, які відмовилися віддавати борг (я вам нічєво нє должен, я только мамє должен)»? Ну бо якось дивнг виходить: одних возвеличуємо, а інших принижуємо. Воюєш - маладєц. Не воюєш - «ухилянт». Ми хочемо повернути людей в Україну, але все робимо для того, шоп люди
хотіли звалити з країни мрій де тебе всі зневажають (а хтосб політичні бали заробляє)
30.05.2026 12:46
Яке цікаве життя в Країні Мрій ЗЕленського !
30.05.2026 12:11
А чого оті бугаї морди відвертають? Соромляться чогось?
30.05.2026 12:17
Добряче так допомагали ****** окуповувати Украну, як і оті КабМіндічі зеленського та єрмака, які за корупційні гроші будували теж собі свєтлаю жиснь в Козині?!?!
Вішати цю наволочі треба з Києва і аж до Закарпаття, щоб рецедивів, вони ж і не робили в Україні! І родичі та діти, знатимуть за які гроші вони висять!!
30.05.2026 12:19
да, попробуй выйди и процитируй путинские обещания от 2000-го года. - опять с чеченцами близко познакомишься. несвободная у вас страна, может ты же ж дагестанцев хотел, а тут - праааативные нохчи, беспредел, ты будешь жаловаться в Роскомпозор
30.05.2026 12:47
у нас доречі теж хтось отримав люлей за цитування обіцянок зеленського на сцені....
уявляється не можна чомусь, дивно...
30.05.2026 12:55
пару разів про це Чорновіл казав.
Зеля явно дивився в прямому "итері" виступ, потім істерично заверещав тіпа - "Убєрітє їво", там почалась чуть не паніка і в ту ж хвилину цього сміхотунчика вивели геть.
ще й вроді повістку вручили. так що у нас не демократія, а скоріш - терорократія якась. ще й може знищили цього гумориста, як і Штанька. тупо може послали і головне - контролювали, на позицію, де якось мало шансів не бути знищеним орками. і це ж дикість, це тупо сталінщина, у Зелі сталін і є кумиром. доголосувались уроди називається. так, всі хто заЗе - уроди. чи як їх називати?
30.05.2026 13:16
Звісно що ухилянтів слід знищувати. Дронами треба патрулювати кордон, тренувати пілотів. Та й ухилянти можуть після "зупинки" своєї, потім стати джерелом цінного корму для службових собак. Вигідно. Дешево, плюс тренування пілотів.
Ну просто ми після міндічів\шухерманнів, і так як дикуни. Ще он Червінський казав - СБУ-шники скиглять - Бомжів не лишилось.
Тобто - підходять до бомжа - Пане, на 100(500) грн., віднеси пакет з ліками вон там чувак забере.
потім бомжа "приймають" як диверсанта. а самим - медальки і премії.
І це **** дич, дичайша. І от Макрону наприклад це все доповіли - ЯК він буде ставитись до Зейла, і до України?
А як би ставились ви? На місці Макрона. Тільки чесно.
Реально тільки ще лишилось знищувати ухилянтів тупо скидами, а ..... "відходами" годувати собак. Бо гірше вже і не буде, в тому як ставляться до цієї зеленої зграї таваріщєй. Тільки презирство, змішане з огидою. А в бункері рже вова. Дві вови, кожна в своєму - лиса і заросла. Вони ще й корєші, не здивуюсь що зідзвонюються, от саме "жмутьрукуобнімаються". може й особисто, хоча лиса вова боїться навіть до Білорашки поїхати, там же сцарьком працює кумир вови зарослої. зустріч легко організувати ж.
30.05.2026 12:44
Наприкладі:
Ухилянт твій син, і що ти тепер скажеш ??
З таким мисленням ти точно голосував за смарагдову плісняву.
Повагу треба мати до оточуючих а не бикувати бо вони не виконують...
Задай собі питання чом, і може тоді дойде.
30.05.2026 15:33
А що значить слово «ухилянт»? Ми вже узаконили нове слово? Як на рахунок «громадянин України, які відмовилися віддавати борг (я вам нічєво нє должен, я только мамє должен)»? Ну бо якось дивнг виходить: одних возвеличуємо, а інших принижуємо. Воюєш - маладєц. Не воюєш - «ухилянт». Ми хочемо повернути людей в Україну, але все робимо для того, шоп люди
хотіли звалити з країни мрій де тебе всі зневажають (а хтосб політичні бали заробляє)
30.05.2026 12:46
Дали населенню безвіз, незалежну від московії церкву, надію на майбутне, але жертви серіала обрали гундосого гравця уем на фортепіано...
До речі цей навіть жарт вкрадено, до цього його вже виконували, але бидло хаває жарти нижче плинтусу.
30.05.2026 13:02
 
 