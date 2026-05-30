На Закарпатті викрили 6 схем переправлення ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрито організовані групи, які за гроші допомагали незаконно перетинати кордон. Серед фігурантів - жителі кількох регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

"За два тижні на Закарпатті викрито 6 нових схем незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон.

Про підозру повідомлено 10 учасникам організованих груп. Загальна сума неправомірної вигоди, яку вони планували отримати, сягнула 93 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Серед фігурантів - жителі різних областей України, зокрема священнослужитель, а також організатори та посередники, які забезпечували логістику та супровід "клієнтів".

До схеми залучали священнослужителя та мешканців різних регіонів

За даними слідства, учасники схем діяли в кількох районах області. Вони забезпечували чоловікам конспіративне проживання, інструктаж і подальший супровід до прикордонної зони.

На Мукачівщині викрито групу, до якої входив діючий священнослужитель. За інформацією правоохоронців, за 10–15 тисяч доларів США вони організовували проживання та підготовку осіб до незаконного перетину кордону.

Організатори застосовували різні способи переправлення:

маршрути в обхід блокпостів;

перетин річки Тиса на надувному човні;

використання драбин для подолання загороджень;

підроблені документи військових частин;

маршрути через гірську місцевість.

Окремі епізоди на Свалявщині та Рахівщині

На Свалявщині затримано організатора, який поселив "клієнта" у хостелі та координував його подальший маршрут до кордону.

На Рахівщині правоохоронці викрили ще одного фігуранта, який проводив інструктаж, надав драбину для подолання загороджень і супроводжував чоловіка до прикордонної зони.

Крім нових підозр, до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо 8 учасників подібних схем незаконного переправлення військовозобов’язаних.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників та канали організації незаконного виїзду за кордон.

