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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: в результате ударов РФ 9 пострадавших, есть повреждения. ФОТО

В результате вражеских обстрелов за последние сутки в Харьковской области пострадали 9 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

По данным ОГА, в г. Харькове пострадали женщины 34, 58, 65, 76 лет; в с. Дегтяри Богодуховской громады получила ранения 38-летняя женщина; в с. Постольное Золочевской громады пострадали женщины 54 и 87 лет; в г. Богодухов перенесла острую реакцию на стресс 39-летняя женщина; в с. Сулиговка Оскольской громады пострадал 34-летний мужчина.

Удары по Харькову

Как отмечается, враг атаковал Основянский, Слободской, Холодногорский районы Харькова.

обстрел харькова

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Чем били оккупанты?

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

▪️1 ракета (тип устанавливается);
▪️РСЗО;
▪️1 КАБ;
▪️13 БПЛА типа "Герань-2";
▪️5 БПЛА типа "Молния";
▪️1 FPV-дрон;
▪️32 БПЛА (тип устанавливается).

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Последствия

В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове повреждено остекление окон 8 многоквартирных домов, 4 частных дома, 7 автомобилей, 2 гаража, газовые и электросети, светофор;
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Постольное), хозяйственная постройка (с. Писаревка), 2 частных дома, многоквартирный дом, хозяйственная постройка (г. Богодухов);
  • в Купянском районе повреждены электросети (с. Шипуватое), хозяйственное сооружение (пгт. Шевченково);
  • в Изюмском районе повреждены частный и многоквартирный дома (с. Африкановка);
  • в Харьковском районе повреждены беседка (п. Малая Даниловка), частный дом, нежилое здание, 3 грузовых автомобиля (с. Котляры);
  • в Чугуевском районе повреждены забор, автомобиль (с. Песчаное), 3 частных дома (пгт. Белый Колодезь), электросети (с. Старая Гнилица).

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Автор: 

Харьков (7870) Харьковская область (2746) Богодуховский район (167) Харьковский район (898) Богодухов (39)
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