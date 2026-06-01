Доба на Харківщині: внаслідок ударів РФ 9 постраждалих, є пошкодження. ФОТО
Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Харківщині постраждали 9 людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалі
За даними ОВА, у м. Харків постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка; у с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка; у с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік.
Удари по Харкову
Як зазначається, ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 ракета (тип встановлюється);
▪️РСЗВ;
▪️1 КАБ;
▪️13 БпЛА типу "Герань-2";
▪️5 БпЛА типу "Молнія";
▪️1 fpv-дрон;
▪️32 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне), господарчу споруду (с. Писарівка), 2 приватні будинки, багатоквартирний будинок, господарчу споруду (м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (с. Шипувате), господарчу споруду (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Африканівка);
- у Харківському районі пошкоджено альтанку (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, нежитлову будівлю, 3 вантажні автомобілі (с. Котляри);
- у Чугуївському районі пошкоджено паркан, автомобіль (с. Піщане), 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь), електромережі (с. Стара Гнилиця).
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