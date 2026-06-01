Доба на Харківщині: внаслідок ударів РФ 9 постраждалих, є пошкодження. ФОТО

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Харківщині постраждали 9 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

За даними ОВА, у м. Харків постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка; у с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка; у с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік.

Удари по Харкову

Як зазначається, ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова.

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Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:



▪️1 ракета (тип встановлюється);

▪️РСЗВ;

▪️1 КАБ;

▪️13 БпЛА типу "Герань-2";

▪️5 БпЛА типу "Молнія";

▪️1 fpv-дрон;

▪️32 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор;

пошкоджено скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор; у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне), господарчу споруду (с. Писарівка), 2 приватні будинки, багатоквартирний будинок, господарчу споруду (м. Богодухів);

пошкоджено приватний будинок (с. Постольне), господарчу споруду (с. Писарівка), 2 приватні будинки, багатоквартирний будинок, господарчу споруду (м. Богодухів); у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (с. Шипувате), господарчу споруду (сел. Шевченкове);

пошкоджено електромережі (с. Шипувате), господарчу споруду (сел. Шевченкове); в Ізюмському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Африканівка);

пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Африканівка); у Харківському районі пошкоджено альтанку (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, нежитлову будівлю, 3 вантажні автомобілі (с. Котляри);

пошкоджено альтанку (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, нежитлову будівлю, 3 вантажні автомобілі (с. Котляри); у Чугуївському районі пошкоджено паркан, автомобіль (с. Піщане), 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь), електромережі (с. Стара Гнилиця).

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