Взята под стражу многодетная мать из Закарпатья, которая снимала порно с малолетней дочерью. ФОТО

По ходатайству Мукачевской окружной прокуратуры взята под стражу 32-летняя мать, которая снимала порнографические материалы с малолетней дочерью и транслировала их на интернет-платформах и стриминговых площадках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно?

Как отмечается, в ходе расследования установлено, что подозреваемая зарегистрировала аккаунт на сайте для видеостримов, где во время эфиров раздевала 13-летнюю на тот момент дочь и заставляла ее участвовать в непристойных действиях. За это пользователи платформы платили ей деньги.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, значительное количество банковских карт, автомобиль и более 120 тыс. грн наличными. В рамках следствия будет установлено их происхождение и отдельно будет оцениваться наличие признаков легализации средств, поскольку ни женщина, ни ее сожитель не работали.

"Представителями соцслужбы все дети изъяты. Сейчас они помещены в местную больницу для прохождения полного медицинского обследования и работы с психологами", — говорится в сообщении.

Что грозит?

Подозреваемой инкриминируется изготовление, распространение и сбыт детской порнографии, а также сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 3 ст. 301-1 и ч. 4 ст. 153 УК Украины).

