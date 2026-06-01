Взято під варту багатодітну матір із Закарпаття, яка знімала порно з малолітньою дочкою. ФОТО

За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури взято під варту 32-річну матір, яка знімала порнографію з малолітньою дочкою та транслювала це на інтернет-платформах і стрімінгових майданчиках.

Що відомо?

Як зазначається, під час розслідування встановлено, що підозрювана зареєструвала аккаунт на сайті для відеострімів, де під час ефірів роздягала 13-річну на той час доньку, і змушувала її брати участь у непристойних діях. За це користувачі платформи платили їй гроші.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні, значну кількість банківських карток, автомобіль та понад 120 тис грн готівкою. У межах слідства буде встановлюватись їх походження та окремо оцінюватиметься наявність ознак легалізації коштів, оскільки ні жінка, ні її співмешканець не працювали.

"Представниками соцслужби усіх дітей вилучено. Наразі вони поміщені до місцевої лікарні для проходження повного медичного обстеження та роботи з психологами", - йдеться у повідомленні.

Що загрожує?

Підозрюваній інкриміновано виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії та сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 3 ст. 301-1 та ч. 4 ст. 153 КК України).

