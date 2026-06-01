Оккупанты нанесли удар дроном по Мощенке на Черниговщине: 15-летний парень в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Сегодня днём, 1 июня, россияне атаковали ударным дроном село Мощенка в Городнянской громаде Черниговской области, в результате чего был ранен ребёнок.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранен ребенок

Как отмечается, в результате удара ранен 15-летний мальчик. Он находится в тяжелом состоянии. Ребенка перевели в областную больницу.

На месте прилета - пожар, загорелся частный дом.

Смотрите также: РФ атаковала Черниговскую область БПЛА: восемь человек пострадали, пожары в доме культуры и частных домах. ФОТОрепортаж

Удар по Чернигову

Кроме того, позже в результате атаки дронов в Чернигове повреждены частные дома.

Смотрите также: В Чернигове после падения российского дрона загорелись два частных дома. ВИДЕО (обновление)

Последствия атак







