Оккупанты нанесли удар дроном по Мощенке на Черниговщине: 15-летний парень в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
Сегодня днём, 1 июня, россияне атаковали ударным дроном село Мощенка в Городнянской громаде Черниговской области, в результате чего был ранен ребёнок.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Ранен ребенок
Как отмечается, в результате удара ранен 15-летний мальчик. Он находится в тяжелом состоянии. Ребенка перевели в областную больницу.
На месте прилета - пожар, загорелся частный дом.
Удар по Чернигову
Кроме того, позже в результате атаки дронов в Чернигове повреждены частные дома.
Последствия атак
Oresta Bartka
