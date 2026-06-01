Окупанти вдарили дроном по Мощенці на Чернігівщині: 15-річний хлопець у важкому стані. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень, 1 червня, росіяни атакували ударним дроном село Мощенка в Городнянській громаді Чернігівської області, унаслідок чого поранено дитину.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Поранено дитину

Як зазначається, унаслідок удару поранений 15-річний хлопчик. Він у важкому стані. Дитину перевели в обласну лікарню.

На місці прильоту - пожежа, загорівся приватний будинок.

Удар по Чернігову

Крім того, пізніше через дронову атаку в Чернігові пошкоджені приватні будинки.

Наслідки атак

Обстріл Чернігівщини
обстріл (34256) Чернігівська область (1375) Чернігівський район (194) Мощенка (1)
Обвинувачений у розстрілі мирних мешканців Бучі Нурсултан Муссагалєєв йде до Держдуми.
01.06.2026 17:54 Відповісти
 
 