Окупанти вдарили дроном по Мощенці на Чернігівщині: 15-річний хлопець у важкому стані. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень, 1 червня, росіяни атакували ударним дроном село Мощенка в Городнянській громаді Чернігівської області, унаслідок чого поранено дитину.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок удару поранений 15-річний хлопчик. Він у важкому стані. Дитину перевели в обласну лікарню.

На місці прильоту - пожежа, загорівся приватний будинок.

Удар по Чернігову

Крім того, пізніше через дронову атаку в Чернігові пошкоджені приватні будинки.

