Окупанти вдарили дроном по Мощенці на Чернігівщині: 15-річний хлопець у важкому стані. ФОТОрепортаж
Сьогодні вдень, 1 червня, росіяни атакували ударним дроном село Мощенка в Городнянській громаді Чернігівської області, унаслідок чого поранено дитину.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Поранено дитину
Як зазначається, унаслідок удару поранений 15-річний хлопчик. Він у важкому стані. Дитину перевели в обласну лікарню.
На місці прильоту - пожежа, загорівся приватний будинок.
Удар по Чернігову
Крім того, пізніше через дронову атаку в Чернігові пошкоджені приватні будинки.
Наслідки атак
