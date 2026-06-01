У Чернігові після падіння російського дрона загорілися два приватні будинки. ВIДЕО (оновлення)

Вдень 1 червня у Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено приватний будинок у північній частині міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

  • Внаслідок падіння ворожого БпЛА зазнав пошкоджень приватний будинок в приватному секторі на півночі міста.
  • Внаслідок атаки загорілося 2 приватні будинки.
  • Інформація про постраждалих уточнюється.

ОНОВЛЕННЯ

"Одна жінка знаходиться в стресовому стані. Їй надається вся необхідна допомога. Триває ліквідація наслідків атаки, на місці працюють всі екстрені служби", - написав згодом Брижинський і додав відео.

