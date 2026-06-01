В Чернигове после падения российского дрона загорелись два частных дома
Днём 1 июня в Чернигове в результате падения российского беспилотника был повреждён частный дом в северной части города.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава ГВА Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
- В результате падения вражеского БПЛА был поврежден частный дом в частном секторе на севере города.
- В результате атаки загорелись 2 частных дома.
- Информация о пострадавших уточняется.
