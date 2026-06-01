Общее пространство для гражданских и военных: в Днепре открыли первый в Украине Марун Хаб. ФОТОрепортаж
7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ объявил о запуске всеукраинской сети гражданско-военных площадок под названием «Марун Хаб» (Marun Hub). Первая такая площадка официально начала работу в Днепре, сообщаетЦензор.НЕТ
Marun Hub создан как многофункциональный центр для взаимодействия военных, ветеранов и гражданского населения. Пространство объединяет образовательную локацию, выставочную зону, площадку для рекрутинга и совместной работы по отражению агрессора.
На торжественное открытие хаба пришли военнослужащие, ветераны, волонтеры, представители СМИ, бизнеса, городских и областных властей.
«Это пространство станет точкой объединения нашей большой десантной семьи и мостиком между армией и теми, кого мы защищаем. Мы создали его, чтобы он стал местом встреч, общения, обучения и развития, где наши воины и их семьи будут чувствовать поддержку», — обратился к присутствующим по видеосвязи командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.
«Такие пространства имеют особое значение — они помогают сохранить связь между фронтом и обществом, напоминают, что за каждым военнослужащим стоит большое сообщество», — убежден Евгений Ласийчук.
Во время открытия с лекциями о национальной идентичности и милитарном сознании в современной Украине выступили гости из КНУ им. Тараса Шевченко — председатель Украинского культурного фонда Наталья Кривда и директор Института национальной устойчивости и безопасности Рена Марутян.
Возвращение ветеранов к гражданской жизни обсудили на панельной дискуссии начальник отдела ЦВС 7 корпуса ДШВ Андрей Поставной и представители ветеранского сообщества: начальник управления ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый, ведущий специалист по вопросам ветеранской политики Днепропетровской ОГА Денис Скалеух и глава Украинского ветеранского фонда, Герой Украины Олег Олива.
«Для Днепра это очень важное событие, ведь значительная часть военнослужащих и ветеранов 7-го корпуса — днепряне. После возвращения они будут реинтегрироваться в общество, работать и развивать город», — подчеркнул Антон Малый.
Инициативу также приветствовал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Виталий Погребенко, отметив важность привлечения молодежи к таким пространствам.
Среди направлений работы Марун Хаба:
- Учебно-образовательная деятельность: курсы по тактической медицине, лекции, разговорные клубы и культурные проекты.
- Поддержка ветеранов: помощь в реинтеграции, обсуждение ветеранской политики и адаптация через спорт.
- Рекрутинг: консультативный центр, где горожане могут узнать о возможностях службы в подразделениях корпуса и сознательно присоединиться к рядам ВСУ.
- Национальная устойчивость: проведение панельных дискуссий и просветительских мероприятий.
Уже в ближайшее время Марун Хаб обнародует анонсы первых открытых мероприятий, тренингов и встреч для жителей и гостей города. За обновлениями можно следить на страницах «Марун Хаб 7» в социальных сетях Facebook и Instagram.
