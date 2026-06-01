Делегация МВД Испании прибыла в Украину: подписан Имплементационный протокол о реадмиссии лиц. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украину прибыла делегация из Испании во главе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской Гомесом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Детали визита

В рамках визита испанская делегация во главе с министром внутренних дел Королевства Испании Фернандо Гранде-Марлаской Гомесом вместе с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, главой Национальной полиции Украины Иваном Выговским и командующим Национальной гвардией Украины Александром Пивненко почтили память защитников и защитниц, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства.

Делегация возложила цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади в Киеве.

Во время церемонии участники мероприятия отдали дань уважения украинским героям, погибшим, защищая страну от российской агрессии с 2014 года.

После чествования памяти павших воинов Клименко провел встречу с иностранными гостями. Глава ведомства выразил искреннюю благодарность испанским партнерам за неизменную поддержку Украины и всестороннюю помощь, которую Испания оказывает нашему государству с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Мы ценим поддержку испанского народа и правительства Испании. Ваша помощь имеет чрезвычайно важное значение для Украины, особенно в условиях ежедневных вызовов, вызванных российской агрессией", — заявил Клименко.

Отдельно Клименко поблагодарил членов испанской делегации за личный визит в Киев, отметив, что решение приехать в украинскую столицу в условиях постоянной угрозы ракетных атак и воздушных ударов является свидетельством настоящей поддержки.

Во время встречи министр проинформировал испанских коллег о текущей ситуации с безопасностью в Украине и последствиях российской агрессии для гражданского населения и критической инфраструктуры.

Глава ведомства отметил, что на прошлой неделе Киев подвергся одному из самых масштабных вражеских ударов за весь период полномасштабной войны.

Клименко отметил, что российские атаки продолжают быть направленными не только против военных объектов, но и против гражданской инфраструктуры. Под постоянной угрозой находятся объекты электро- и теплоснабжения, а в последнее время в перечень целей РФ все чаще добавляются и объекты водоснабжения.

Особое внимание министр уделил последствиям атак на энергетическую инфраструктуру столицы в зимний период. По его словам, из-за массированных обстрелов критически важных объектов без тепла остались около 350 тысяч жителей Киева. Температура воздуха местами опускалась до -25 °C. Однако благодаря слаженным и быстрым действиям подразделений системы МВД, в частности ГСЧС Украины, в районах Киева были развернуты палаточные городки, в которых можно было не только согреться, но и получить психологическую поддержку.

Также Клименко подчеркнул, что в течение последнего года Россия систематически атакует морские порты и суда, пытаясь сорвать работу логистических маршрутов.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вызовы в сфере безопасности, с которыми сегодня сталкиваются Украина и Испания, вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере безопасности, защиты граждан, противодействия организованной преступности, а также дальнейшее взаимодействие между профильными ведомствами двух стран.

Поддержка со стороны Испании

В свою очередь министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов во время полномасштабной войны в Украине остается защита людей. Он отметил, что Испания является одной из стран Европейского Союза, которая активно поддерживает граждан Украины, предоставляя им убежище и доступ к программам социальной поддержки.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность вернуться в безопасную страну. Испания готова помогать Украине не только сегодня, но и в будущем, когда наступит справедливый мир", – подчеркнул испанский министр.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам поддержки Украины в условиях войны, развитию партнерства между правоохранительными органами и обмену опытом в реагировании на современные угрозы безопасности.

Клименко отметил, что подразделения системы МВД составляют 20% от всех Сил обороны Украины, в частности это полицейские, нацгвардейцы, пограничники и спасатели, которые выполняют свои функции непосредственно в регионах на линии фронта. Также глава МВД подчеркнул, что именно эвакуационными группами "Белые ангелы" и "Феникс" осуществляется спасение гражданских лиц из опасных населенных пунктов.

Во время встречи Клименко подчеркнул, что подразделения системы МВД Украины за годы полномасштабной войны приобрели уникальный практический опыт, которым готовы делиться с международными партнерами. В частности, речь идет о документировании военных преступлений.

Министр отметил эффективное сотрудничество между Украиной и Испанией в сфере подготовки личного состава. По его словам, ранее военнослужащие Национальной гвардии Украины уже прошли подготовку в одном из учебных центров Королевства Испания.

Особое внимание стороны уделили вопросам безопасности воздушного пространства и противодействия незаконному использованию беспилотников. Участники встречи обсудили перспективы формирования совместных подходов и правил контроля за оборотом БПЛА в воздушном пространстве Европейского Союза, в частности для предотвращения их использования в преступной деятельности и для других противоправных целей.

Клименко также подчеркнул, что за годы войны Украина накопила беспрецедентный опыт в сфере защиты критической инфраструктуры, реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий массированных атак:

"Ежедневно наши спасатели работают в условиях, которые ранее были беспрецедентными для большинства стран мира. Именно поэтому украинский опыт сегодня ценен для международного сообщества".

Кроме того, Клименко отметил, что Украина сегодня обладает одним из крупнейших в Европе парков роботизированной техники, которая используется для разминирования территорий, проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий вражеских ударов.

Стороны подписали Имплементационный протокол о реадмиссии лиц

В рамках официальной встречи сторонами был подписан Имплементационный протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Испания к Соглашению между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц.

Реализация упомянутого международного договора положительно повлияет на:

развитие добрососедских отношений между Украиной и Испанией,

определит на основе взаимности быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, не соблюдающих правила въезда, выезда и пребывания на территориях Украины и Испании,

обеспечит соблюдение Украиной своих обязательств перед Европейским Сообществом и мировым сообществом в отношении внедрения эффективных рычагов осуществления государственной политики в сфере реадмиссии лиц.

Испанская делегация посетила место попадания российской ракеты в ночь на 14 мая

После встречи испанская делегация посетила место попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Киеве ночью 14 мая 2026 года. Вследствие этого жестокого нападения погибли 24 человека, в том числе 3 детей, 48 получили травмы, среди них — 2 детей. На месте атаки подразделения ГСЧС и Нацполиции спасли 30 граждан, среди них — 1 ребенка.

Министр внутренних дел Испании Гомес отметил, что это было очередное военное преступление РФ. Он сообщил, что МВД Испании сотрудничает с подразделениями МВД Украины, в частности, во время полномасштабной войны в сотрудничестве с экспертами Национальной полиции Украины уже были проведены совместные мероприятия по фиксации военных преступлений России на территории Украины.

Испанских коллег ознакомили с деятельностью авиационной безопасности МВД

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Науменко ознакомил коллег из Испании с деятельностью авиационной безопасности МВД, продемонстрировал образцы самых опасных дронов, которые применяет Россия против Украины, и рассказал об основных мерах реагирования на угрозы с воздуха.

"Враг постоянно меняет подходы к ведению военных действий и применяет гибридные форматы воздушных атак. За 2025 год Россия запустила против Украины десятки тысяч дронов различных видов. Например, только за 6 месяцев этого года над нашей территорией было зафиксировано почти 30 тысяч беспилотников типа "Шахед" и имитаторов "Гербера". Именно поэтому развитие беспилотных систем и внедрение современных технологических решений в сфере авиационной безопасности является одним из важнейших направлений деятельности МВД и других подразделений Сил безопасности и обороны Украины. Сейчас в экосистеме МВД применяются сотни различных видов дронов, из них подавляющее большинство украинского производства", — рассказал он.

Он подчеркнул, что МВД в своей деятельности внедряет комплекс мер для повышения эффективности подразделений противовоздушной обороны. В частности, осуществляет мониторинг воздушного пространства в режиме реального времени, организует меры электронной борьбы, совершенствует законодательство, трансформирует программы в учебных заведениях системы МВД с учетом современных вызовов, тщательно отбирает и готовит личный состав, реформирует систему закупок в боевых подразделениях.

Отмечается, что делегация МВД Испании поблагодарила украинских коллег за содержательную встречу, отметила эффективность подразделений авиационной безопасности МВД и проявила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

