Делегація МВС Іспанії прибула до України: підписано Імплементаційний протокол про реадмісію осіб. ФОТОрепортаж

До України прибула делегація з Іспанії на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом.

Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає Цензор.НЕТ.

Деталі візиту

У межах візиту іспанська делегація на чолі із міністром внутрішніх справ Королівства Іспанії Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом разом із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, головою Національної поліції України Іваном Вигівським та командувачем Національної гвардії України Олександром Півненком вшанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави.

Делегація поклала квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну на Михайлівській площі в Києві.

Під час церемонії учасники заходу віддали шану українським героям, які загинули, захищаючи країну від російської агресії з 2014 року.

Після вшанування пам’яті полеглих воїнів Клименко провів зустріч з іноземними гостями. Очільник відомства висловив щиру вдячність іспанським партнерам за незмінну підтримку України та всебічну допомогу, яку Іспанія надає нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми цінуємо підтримку іспанського народу та уряду Іспанії. Ваша допомога має надзвичайно важливе значення для України, особливо в умовах щоденних викликів, спричинених російською агресією", - заявив Клименко.

Окремо Клименко подякував членам іспанської делегації за особистий візит до Києва, наголосивши, що рішення приїхати до української столиці в умовах постійної загрози ракетних атак та повітряних ударів є свідченням справжньої підтримки.

Під час зустрічі міністр поінформував іспанських колег про поточну безпекову ситуацію в Україні та наслідки російської агресії для цивільного населення і критичної інфраструктури.

Очільник відомства зазначив, що минулого тижня Київ зазнав одного з наймасштабніших ворожих ударів за весь період повномасштабної війни.

Клименко зазначив, що російські атаки продовжують бути спрямованими не лише проти військових об’єктів, а й проти цивільної інфраструктури. Під постійною загрозою перебувають об’єкти електро- та теплопостачання, а останнім часом до переліку цілей РФ далі частіше додаються й об’єкти водопостачання.

Окрему увагу міністр звернув на наслідки атак по енергетичній інфраструктурі столиці в зимовий період. За його словами, через масовані обстріли критичних об’єктів без тепла залишилися близько 350 тисяч мешканців Києва. Температура повітря подекуди опускалася до -25 °C. Однак завдяки злагодженим та швидким діями підрозділів системи МВС, зокрема ДСНС України, були розгорнуті наметові містечка у районах Києва, в яких можна було не лише зігрітися, а й отримати психологічну підтримку.

Також Клименко наголосив, що протягом останнього року Росія систематично атакує морські порти та судна, намагаючись зірвати роботу логістичних маршрутів.

Зазначається, що під час переговорів сторони обговорили актуальні безпекові виклики, з якими сьогодні стикаються Україна та Іспанія, питання зміцнення міжнародного співробітництва у сфері безпеки, захисту громадян, протидії організованій злочинності, а також подальшу взаємодію між профільними відомствами двох країн.

Підтримка з боку Іспанії

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес наголосив, що одним із ключових пріоритетів під час повномасштабної війни в Україні залишається захист людей. Він зазначив, що Іспанія є однією з країн Європейського Союзу, яка активно підтримує громадян України, надаючи їм прихисток та доступ до програм соціальної підтримки.

"Ми хочемо, щоб українці мали можливість повернутися до безпечної країни. Іспанія готова допомагати Україні не лише сьогодні, а й у майбутньому, коли настане справедливий мир", – наголосив іспанський міністр.

Особливу увагу учасники зустрічі приділили питанням підтримки України в умовах війни, розвитку партнерства між правоохоронними органами та обміну досвідом у реагуванні на сучасні безпекові загрози.

Клименко зауважив, що підрозділи системи МВС складають 20% від усіх Сил оборони України, зокрема це поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники, які виконують свої функції безпосередньо у регіонах на лінії фронту. Також глава МВС наголосив, що саме евакуаційними групапи "Білі янголи" та "Фенікс" здійснюється порятунок цивільних з небезпечних населених пунктів.

Під час зустрічі Клименко наголосив, що підрозділи системи МВС України за роки повномасштабної війни здобули унікальний практичний досвід, яким готові ділитися з міжнародними партнерами. Зокрема, йдеться про документування воєнних злочинів.

Міністр відзначив ефективну співпрацю між Україною та Іспанією у сфері підготовки особового складу. За його словами, раніше військовослужбовці Національної гвардії України вже пройшли підготовку в одному з навчальних центрів Королівства Іспанія.

Окрему увагу сторони приділили питанням безпеки повітряного простору та протидії незаконному використанню безпілотників. Учасники зустрічі обговорили перспективи формування спільних підходів і правил контролю за обігом БпЛА в повітряному просторі Європейського Союзу, зокрема для запобігання їх використанню в злочинній діяльності та для інших протиправних цілей.

Клименко також підкреслив, що за роки війни Україна напрацювала безпрецедентний досвід у сфері захисту критичної інфраструктури, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації наслідків масованих атак:

"Щодня наші рятувальники працюють в умовах, які раніше були безпрецедентними для більшості країн світу. Саме тому український досвід сьогодні є цінним для міжнародної спільноти".

Також Клименко наголосив, що Україна сьогодні володіє одним із найбільших у Європі парків роботизованої техніки, яка використовується для розмінування територій, проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків ворожих ударів.

Сторони підписали Імплементаційний протокол про реадмісію осіб

У межах офіційної зустрічі сторонами було підписано Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Іспанія до Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб.

Реалізація згаданого міжнародного договору позитивно вплине на:

розвиток добросусідських відносин між Україною та Іспанією,

визначить на основі взаємності швидкі й ефективні процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які не виконують правила в’їзду, виїзду та перебування на територіях України та Іспанії,

забезпечить дотримання Україною своїх обов’язків перед Європейським Співтовариством та світовою спільнотою щодо запровадження ефективних важелів здійснення державної політики в сфері реадмісії осіб.

Іспанська делегація відвідала місце влучання російської ракети вночі 14 травня

Після зустрічі іспанська делегація відвідала місце влучання російської ракети в багатоквартирний будинок у Києві вночі 14 травня 2026 року. У результаті цієї жорстокої атаки загинуло 24 осіб, з яких 3 дітей, 48 було травмовано, серед них - 2 дітей. На місці атаки підрозділи ДСНС та Нацполіції врятували 30 громадян, серед них - 1 дитину.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Гомес зауважив, що це був черговий воєнний злочин РФ. Він повідомив, що МВС Іспанії співпрацює з підрозділами МВС України, зокрема, під час повномасштабної війни у співпраці з експертами Національної поліції України вже були проведені спільні заходи по фіксації воєнних злочинів Росії на території України.

Іспанських колег ознайомили з діяльністю авіаційної безпеки МВС

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Науменко ознайомив колег з Іспанії з діяльністю авіаційної безпеки МВС, продемонстрував зразки найнебезпечніших дронів, які застосовує росія проти України, та розповів про основні заходи реагування на загрози з повітря.

"Ворог постійно змінює підходи воєнних дій та застосовує гібридні формати повітряних атак. За 2025 рік росія запустила проти України десятки тисяч дронів різних видів. Для прикладу, лише за 6 місяців цього року над нашою територією було зафіксовано майже 30 тисяч безпілотників типу Шахед та імітаторів Гербера. Саме тому розвиток безпілотних систем та впровадження сучасних технологічних рішень у сфері авіаційної безпеки є одним із найважливіших напрямів діяльності МВС та інших підрозділів Сил безпеки та оборони України. Наразі в екосистемі МВС застосовуються сотні різних видів дронів, з них переважна більшість українського виробництва", - розповів він.

Він підкреслив, що МВС у своїй діяльності впроваджує комплекс заходів для підвищення ефективності підрозділів протиповітряної оборони. Зокрема, здійснює моніторинг повітряного простору в режимі реального часу, організовує заходи електронної боротьби, удосконалює законодавство, трансформує програми у навчальних закладах системи МВС з урахуванням сучасних викликів, ретельно обирає та готує особовий склад, реформує систему закупівель в бойових підрозділах.

Зазначається, що делегація МВС Іспанії подякувала українським колегам за змістовну зустріч, відзначили ефективність підрозділів авіаційної безпеки МВС та виявили зацікавленість у подальшому співробітництві.

