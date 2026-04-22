ППО, далекобійні боєприпаси та виробництво українських дронів: Україна масштабує співпрацю з Іспанією, - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, під час якої вони узгодили ключові напрями співпраці для посилення обороноздатності та реалізації ключових безпекових пріоритетів.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Допомога Україні

"Подякував Іспанії за рішення спрямувати €1 млрд допомоги у 2026 році. Обговорили, як максимально ефективно використати цей ресурс відповідно до наших потреб.

Окремо відзначив пакет допомоги, оголошений під час візиту, — бронемашини VAMTAC та партію 155-мм снарядів", - зазначив міністр оборони.

Пріоритети співпраці

Також Федоров окреслив пріоритети співпраці України та Іспанії:

посилення ППО;

забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами;

масштабування виробництва українських дронів.

Програма PURL та постачання ракет до Patriot

За словами Федорова, важливим є внесок Іспанії в механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot — це критично для захисту неба й збереження інфраструктури.

"Працюємо над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їх застосування", - додав він.

Боєприпаси та дрони

Крім того, одним із пріоритетів Федоров назвав забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами.

Зазначається, що сторони домовилися про подальшу співпрацю в масштабуванні виробництва українських дронів.

ППО

"Окремий трек - розвиток спроможностей ППО. Працюємо над модернізацією засобів, знятих із виробництва, та поглиблюємо кооперацію з Іспанією для розширення їхніх можливостей", - розповів міністр.

Також сторони обговорили участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень.

