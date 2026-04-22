ПВО, дальнобойные боеприпасы и производство украинских дронов: Украина расширяет сотрудничество с Испанией, — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, в ходе которой они согласовали ключевые направления сотрудничества для укрепления обороноспособности и реализации важнейших приоритетов в сфере безопасности.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Помощь Украине

"Поблагодарил Испанию за решение направить 1 млрд евро помощи в 2026 году. Обсудили, как максимально эффективно использовать этот ресурс в соответствии с нашими потребностями.

Отдельно отметил пакет помощи, объявленный во время визита, — бронемашины VAMTAC и партию 155-мм снарядов", — отметил министр обороны.

Приоритеты сотрудничества

Также Федоров обозначил приоритеты сотрудничества Украины и Испании:

усилению ПВО;

обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами;

масштабирование производства украинских дронов.

Программа PURL и поставки ракет для Patriot

По словам Федорова, важен вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет для систем Patriot — это критически важно для защиты неба и сохранения инфраструктуры.

"Работаем над интеграцией различных типов ракет и повышением эффективности их применения", — добавил он.

Боеприпасы и дроны

Кроме того, одним из приоритетов Федоров назвал обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов.

ПВО

"Отдельный трек — развитие потенциала ПВО. Работаем над модернизацией средств, снятых с производства, и углубляем кооперацию с Испанией для расширения их возможностей", — рассказал министр.

Также стороны обсудили участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противоракетных решений.

