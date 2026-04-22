ПВО, дальнобойные боеприпасы и производство украинских дронов: Украина расширяет сотрудничество с Испанией, — Федоров

Федоров провел встречу с министром обороны Испании Роблес

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, в ходе которой они согласовали ключевые направления сотрудничества для укрепления обороноспособности и реализации важнейших приоритетов в сфере безопасности.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил Испанию за решение направить 1 млрд евро помощи в 2026 году. Обсудили, как максимально эффективно использовать этот ресурс в соответствии с нашими потребностями.

Отдельно отметил пакет помощи, объявленный во время визита, — бронемашины VAMTAC и партию 155-мм снарядов", — отметил министр обороны.

Приоритеты сотрудничества

Также Федоров обозначил приоритеты сотрудничества Украины и Испании:

  • усилению ПВО;
  • обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами;
  • масштабирование производства украинских дронов.

Программа PURL и поставки ракет для Patriot

По словам Федорова, важен вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет для систем Patriot — это критически важно для защиты неба и сохранения инфраструктуры.

"Работаем над интеграцией различных типов ракет и повышением эффективности их применения", — добавил он.

Боеприпасы и дроны

Кроме того, одним из приоритетов Федоров назвал обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов.

ПВО

"Отдельный трек — развитие потенциала ПВО. Работаем над модернизацией средств, снятых с производства, и углубляем кооперацию с Испанией для расширения их возможностей", — рассказал министр.

Также стороны обсудили участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противоракетных решений.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что министр обороны Испании Маргарита Роблес прибыла с рабочим визитом в Киев.
  • Во время визита министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что в 2026 году Испания передаст Украине сотню бронированных тактических машин VAMTAC, а также партию 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

От блін, подумали кацапи. Дарма ми колись допомагали іспанцям "чтоб зємлю в Грєнаде крєстьянам отдать". Гренадські селяни зміцніли, окуркулились і тепер допомагають пи*ить нас
