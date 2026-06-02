Удар россиян по Полтавщине Атака беспилотников на Полтавщину
Комбинированный удар по Полтавской области: ранены два человека, повреждены гражданские объекты. ФОТО

В Лубенском районе в результате ракетно-дроновой атаки со стороны РФ пострадали два человека. Повреждены предприятие, жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Полтавской области.

Отмечается, что враг атаковал область беспилотниками типа "Герань-2" и ракетами, тип которых устанавливается. 

В результате попаданий и падения обломков ракет повреждены производственные помещения частного общества, три жилых дома и хозяйственные постройки.

Последствия атаки

Удар по Полтавщине 2 июня
Удар по Полтавщине 2 июня

Цікаво, а як полтавчани проголосували на виборах у 2019 році? Як виявилося сьогодні, що кожна галочка у бюлетні має своє значення. Чи у всьому винні партненри, що не дали нам ракети?
показать весь комментарий
02.06.2026 11:28 Ответить
Ну та полтавчани винні що Ющенко, Кучма та Яник розпродали все озброєння і саме полтавці запустили орків до Криму.Здали Донбас

Вам ботам аби в гівно лити на простих людей.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:10 Ответить
Та ні, полтавчани не винні, то ті американці поставили галочки в бюлетнях навпроти Найпотужнішого Лідора не тільки України, а Планети Земля, Сонця, Меркурія, Венери, Марсу, Юпітеру, Сатурну, Урану, Нептуна, Плутону чи Церера, їхніх супутників, астероїдів, комет та космічного пилу, та всього космосу, наповненого незліченною кількістю інших об'єктів і структур за межами нашої системи. Звичайно раніше знищувалася армія, розпродавалася зброя... але все це зупинилося у 2014 році. Тоді Порошенко, як президент і Верховнеий Головнокомандувач отримав країну у війні, без армії, коли ворог захопив Крим і всю Донецьку та Луганську області під час президентства Януковича. Але чомусь всі, майже всі "проффффесіонали" януковича потрапили до команди Лідора Світу - Голобородька.
Так от, при Порошенко звільнили 2/3 окупованих територій, відновили армію, створили нове озброєння, навіть ракети. Модернузували старе, навіть привезли з росії клівстрони і поставили на системи ППО. А Зе і його команда ці клістрони познімали, розмінували Чонгар (відкрили двері ворогу) відвели армію і знищили ракетні програми і свого нічого за сім років не зробили.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:22 Ответить
 
 