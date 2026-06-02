Комбинированный удар по Полтавской области: ранены два человека, повреждены гражданские объекты. ФОТО

В Лубенском районе в результате ракетно-дроновой атаки со стороны РФ пострадали два человека. Повреждены предприятие, жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Полтавской области.

Отмечается, что враг атаковал область беспилотниками типа "Герань-2" и ракетами, тип которых устанавливается.

В результате попаданий и падения обломков ракет повреждены производственные помещения частного общества, три жилых дома и хозяйственные постройки.

