Комбінований удар по Полтавщині: травмовано двох людей, пошкоджено цивільні об’єкт. ФОТО

У Лубенському районі внаслідок ракетно-дронової атаки РФ постраждали двоє людей. Пошкоджено підприємство, житлові будинки та господарські споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Полтавської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що ворог атакував область безпілотниками типу "Герань-2" та ракетами, тип яких встановлюється.

Внаслідок влучань та падіння уламків ракет пошкоджено виробничі приміщення приватного товариства, три житлових будинки та господарські споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Полтавщину ракетами та дронами: пошкоджено підприємство і будинки

Наслідки атаки





