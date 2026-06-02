Коррупция в энергетике: раскрыта схема завладения почти 170 млн грн "Энергоатома" при строительстве Ташлыкской ГАЭС, — НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему хищения средств ГП «НАЭК «Энергоатом» при строительстве объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Детали

Как отмечается, среди подозреваемых:

  • организатор схемы — фактический владелец ряда компаний;
  • бывший руководитель отдела обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» ГП «НАЭК «Энергоатом».

коррупция в энергоатоме
Что уже установлено?

По данным следствия, работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение в отношении компании процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых изменялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения.

«Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц «Энергоатома», — пояснили в НАБУ.

Искусственное завышение цен

По одному из таких дополнительных соглашений, которых в общей сложности заключили более 70, приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупку осуществили через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

  • Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
  • Организатора схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
  • Следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех лиц, причастных к махинации.

без сенкевіча та кіма і відкатів двушечок. до мафіозі на Банкової, така система ,була би неможлива , а так для зеленської мафії все путьом ...
02.06.2026 11:41 Ответить
А може хоч одного на стовпа підвісити?
02.06.2026 11:46 Ответить
Династію для Зеленського в Козині, теж звідти фінансували????
02.06.2026 12:01 Ответить
екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом" Микола Божко
02.06.2026 12:17 Ответить
І нікого не покарали, зовсім, зелена мафія розповсюдилася всюди.
02.06.2026 12:53 Ответить
 
 