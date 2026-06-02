Корупція в енергетиці: викрито схему заволодіння майже 170 млн грн "Енергоатому" при будівництві Ташлицької ГАЕС, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області - Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Деталі

Як зазначається, серед підозрюваних:

організатор схеми - фактичний власник низки компаній;

екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".









Що вже встановлено?

За даними слідства, роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання.

"Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому", - пояснили у НАБУ.

Штучне завищення цін

За однією з таких додаткових угод, яких загалом уклали понад 70, придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн. Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх осіб, причетних до оборудки.

