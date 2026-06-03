Россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донетчины - есть погибший и раненый. ФОТОрепортаж

За 2 июня полиция зафиксировала 1 277 обстрелов со стороны противника по линии фронта и в жилом секторе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Под обстрелом находились города Доброполье, Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Малотарановка, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, села Иверское и Кондратовка.

Повреждениям подверглись 18 гражданских объектов, из них 6 жилых домов.

В Дружковке в результате попадания FPV-дронов погиб мирный житель, поврежден частный дом.

В Доброполье ранен мирный житель.

Шесть ударов россияне нанесли по Краматорску – повредили коммунальное предприятие, хозяйственную постройку, 6 гражданских автомобилей. В Шабельковке в результате атаки БПЛА "Молния-2" поврежден многоквартирный дом.

В Николаевке повреждены 2 многоквартирных дома и автомобиль, в Иверском – 2 частных дома.













Читайте также: Россияне нанесли удар дроном по эвакуационному автомобилю гуманитарной миссии в Донецкой области