Росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини – є загиблий і поранений. ФОТОрепортаж

За 2 червня поліція зафіксувала 1 277 атак ворога по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Подробиці

Під вогнем перебували міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, Шабельківка, села Іверське та Кіндратівка.

Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

У Дружківці внаслідок влучання FPV-дронів загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок.

У Добропіллі поранено мирного жителя.

Шість ударів росіяни завдали по Краматорську – пошкодили комунальне підприємство, господарську споруду, 6 цивільних авто. У Шабельківці через атаку БпЛА "Молнія-2" пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Миколаївці пошкоджено 2 багатоквартирних будинки й автомобіль, в Іверському – 2 приватних будинки.













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