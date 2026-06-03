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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты нанесли удар по Чугуеву: среди пострадавших ребенок, повреждены дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 3 июня российские оккупанты нанесли удар по Чугуеву в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие 

По предварительной информации, вследствие обстрела пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок.

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Повреждения 

Повреждены двухэтажные многоквартирные дома и учебное заведение. На месте попадания работают экстренные службы.

атака на Чугуев

атака на Чугуев

атака на Чугуев

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Автор: 

обстрел (32974) Харьковская область (2746) Чугуевский район (390) Чугуев (60)
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