Оккупанты нанесли удар по Чугуеву: среди пострадавших ребенок, повреждены дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 3 июня российские оккупанты нанесли удар по Чугуеву в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
По предварительной информации, вследствие обстрела пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок.
Повреждения
Повреждены двухэтажные многоквартирные дома и учебное заведение. На месте попадания работают экстренные службы.
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