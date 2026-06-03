Окупанти завдали удару по Чугуєву: серед постраждалих дитина, пошкоджені будинки та навчальний заклад. ФОТОрепортаж
Ввечері 3 червня російські окупанти вдарили по Чугуєву Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалі
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.
Пошкодження
Пошкоджено двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад. На місці влучання працюють екстрені служби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль