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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Окупанти завдали удару по Чугуєву: серед постраждалих дитина, пошкоджені будинки та навчальний заклад. ФОТОрепортаж

Ввечері 3 червня російські окупанти вдарили по Чугуєву Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалі 

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.

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Пошкодження 

Пошкоджено двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад. На місці влучання працюють  екстрені служби.

атака на Чугуїв

атака на Чугуїв

атака на Чугуїв

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Автор: 

обстріл (34320) Харківська область (2800) Чугуївський район (393) Чугуїв (64)
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