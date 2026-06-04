Враг ночью атаковал инфраструктурный объект в Киевской области: есть пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Бориспольском районе Киевской области российские беспилотники атаковали промышленный объект. В результате удара пострадал работник предприятия, пожар до сих пор тушат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Николай Калашник и в ГСЧС Украины.
В ночь на 4 июня россияне совершили очередную атаку на промышленный объект Бориспольщины.
Поранения получил работник предприятия - ему оказали медицинскую помощь.
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В настоящее время продолжается ликвидация пожара. На месте задействованы все оперативные службы взаимодействия.
"В Бориспольском районе травмирован мужчина - водитель бензовоза. Он госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Калашник.
Ликвидация последствий атаки
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