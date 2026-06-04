Ворог вночі атакував інфраструктурний об’єкт на Київщині: є постраждалий. ФОТОрепортаж

У Бориспільському районі Київської області російські безпілотники атакували промисловий об’єкт. Внаслідок удару постраждав працівник підприємства, пожежу досі ліквідовують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Микола Калашник та у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий обʼєкт Бориспільщини.

Поранень зазнав працівник підприємства - йому надали медичну допомогу.

.

Наразі триває ліквідація пожежі. На місці задіяні усі оперативні служби взаємодії.

"У Бориспільському районі травмовано чоловіка - водія бензовоза. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Калашник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару по Чугуєву: серед постраждалих дитина, пошкоджені будинки та навчальний заклад. ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків атаки













