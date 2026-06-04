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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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Ворог вночі атакував інфраструктурний об’єкт на Київщині: є постраждалий. ФОТОрепортаж

У Бориспільському районі Київської області російські безпілотники атакували промисловий об’єкт. Внаслідок удару постраждав працівник підприємства, пожежу досі ліквідовують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Микола Калашник та у ДСНС України.

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В ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий обʼєкт Бориспільщини.

Поранень зазнав працівник підприємства - йому надали медичну допомогу.
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Наразі триває ліквідація пожежі. На місці задіяні усі оперативні служби взаємодії.

"У Бориспільському районі травмовано чоловіка - водія бензовоза. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Калашник.

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Ліквідація наслідків атаки

На Київщині триває гасіння пожежі після атаки російських дронів
На Київщині триває гасіння пожежі після атаки російських дронів
На Київщині триває гасіння пожежі після атаки російських дронів
На Київщині триває гасіння пожежі після атаки російських дронів
На Київщині триває гасіння пожежі після атаки російських дронів
На Київщині триває гасіння пожежі після атаки російських дронів
На Київщині триває гасіння пожежі після атаки російських дронів

Автор: 

Київська область (4615) обстріл (34335) пожежа (4473) атака (1594) ДСНС (5348) Бориспільський район (78)
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