Ворог вночі атакував інфраструктурний об’єкт на Київщині: є постраждалий. ФОТОрепортаж
У Бориспільському районі Київської області російські безпілотники атакували промисловий об’єкт. Внаслідок удару постраждав працівник підприємства, пожежу досі ліквідовують.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Микола Калашник та у ДСНС України.
В ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий обʼєкт Бориспільщини.
Поранень зазнав працівник підприємства - йому надали медичну допомогу.
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Наразі триває ліквідація пожежі. На місці задіяні усі оперативні служби взаємодії.
"У Бориспільському районі травмовано чоловіка - водія бензовоза. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Калашник.
Ліквідація наслідків атаки
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