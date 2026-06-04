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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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В результате атак в Сумской области погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под российскими обстрелами оказались 22 населенных пункта Сумской области. В Николаевском населенном пункте в результате удара беспилотника погиб 64-летний мужчина, еще одна местная жительница, 84 лет, получила ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Восемь человек получили ранения

В Сумской громаде в результате атаки вражеского дрона пострадали две 42-летние женщины. В Ямпольской громаде ранения получили трое человек - двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет и 60-летняя женщина. Еще один 36-летний мужчина был травмирован в Зноб-Новгородской громаде. Также к медикам обратилась 49-летняя женщина, пострадавшая во время обстрела Середино-Будской громады 2 июня.

Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура

В результате российских атак в регионе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства очередных военных преступлений РФ.

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Последствия атак

Россияне обстреляли 22 общины Сумской области: погиб человек
Россияне обстреляли 22 общины Сумской области: погиб человек
Россияне обстреляли 22 общины Сумской области: погиб человек
Россияне обстреляли 22 общины Сумской области: погиб человек

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обстрел (32986) Сумская область (4205)
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