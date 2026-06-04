Внаслідок атак на Сумщині загинула людина. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під російськими обстрілами перебували 22 громади Сумської області. У Миколаївській громаді внаслідок удару безпілотника загинув 64-річний чоловік, ще одна місцева жителька, 84 років, зазнала поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Вісім людей дістали поранення

У Сумській громаді через атаку ворожого дрона постраждали дві 42-річні жінки. У Ямпільській громаді поранення дістали троє людей — двоє чоловіків віком 64 та 65 років і 60-річна жінка. Ще один 36-річний чоловік був травмований у Зноб-Новгородській громаді. Також до медиків звернулася 49-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Середино-Будської громади 2 червня.

Пошкоджено житло та цивільну інфраструктуру

Унаслідок російських атак у регіоні пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Правоохоронці документують наслідки обстрілів і збирають докази чергових воєнних злочинів РФ.

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Наслідки атак







