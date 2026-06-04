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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: в результате обстрелов оккупантов 5 человек погибли, еще 10 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки войска РФ нанесли удары по Донецкой области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких городах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

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Покровский район

В Доброполье был ранен человек.

Краматорский район

В Николаевке повреждены 2 многоэтажки, 3 административных здания и хозяйственные постройки; в Райгородке повреждены административное здание и складское помещение. В Славянске ранен человек, повреждены 2 частных дома, склад и автомобиль. В Краматорске 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены 8 многоэтажек и 2 автомобиля. В Курицино Новодонецкой громады повреждено административное здание. В Дружковке 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 4 многоэтажки и административное здание; в Алексеево-Дружковке ранен человек.

Бахмутский район

В Резниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 517 человек, в том числе 71 ребенок.

5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области
5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области
5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области
5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области
5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области
5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области
5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области
5 человек погибли, еще 10 — ранены в Донецкой области

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Автор: 

армия РФ (22973) обстрел (32986) Донецкая область (12399)
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04.06.2026 10:45 Ответить
 
 