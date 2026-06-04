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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: через обстріли окупантів 5 людей загинуло, ще 10 - поранено. ФОТОрепортаж

Протягом доби війська РФ завдали ударів по Донеччині. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох містах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Покровський район

У Добропіллі було поранено людину.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та господарчі споруди; у Райгородку пошкоджено адмінбудівлю і складське приміщення. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки, склад і авто. У Краматорську 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 автівки. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 517 людей, у тому числі 71 дитину.

5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині
5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині
5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині
5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині
5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині
5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині
5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині
5 людей загинуло, ще 10 - поранено на Донеччині

Також читайте: На окупованих Донеччині та Луганщині закінчується бензин: продаж пального обмежили

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армія рф (21189) обстріл (34335) Донецька область (11274)
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04.06.2026 10:45 Відповісти
 
 