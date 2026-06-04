Доба на Донеччині: через обстріли окупантів 5 людей загинуло, ще 10 - поранено. ФОТОрепортаж

Протягом доби війська РФ завдали ударів по Донеччині. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох містах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровський район

У Добропіллі було поранено людину.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та господарчі споруди; у Райгородку пошкоджено адмінбудівлю і складське приміщення. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки, склад і авто. У Краматорську 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 автівки. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 517 людей, у тому числі 71 дитину.

















Також читайте: На окупованих Донеччині та Луганщині закінчується бензин: продаж пального обмежили