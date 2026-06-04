Оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками, есть разрушения и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 4 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попали жилые дома и общественный транспорт, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в его официальном Telegram-канале.

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Удар по жилым домам и первые последствия

По словам Федорова, вследствие одного из ударов был разрушен частный дом. Также повреждены соседние домовладения.

"Очередная вражеская атака по Запорожскому району. Под удар попал частный дом. Дом разрушен, повреждения получили и соседние домовладения. Ранение получила 53-летняя женщина", – сообщил он.

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Вторая волна атаки и новые разрушения

Во время атаки российские беспилотники попали вблизи общественного транспорта. Сначала сообщалось, что в этом случае пострадавших нет.

Впоследствии стало известно о новых разрушениях. Враг продолжил атаку на город. Как следствие, был поврежден еще один дом. Предварительно сообщалось о пострадавших.

Фото: Иван Федоров. Телеграм

Фото: Иван Федоров. Телеграм

Фото: Иван Федоров. Telegram

Фото: Иван Федоров. Telegram

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