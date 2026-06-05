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Новости Фото Взрыв в Киеве
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Взрыв прогремел на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО

В Оболонском районе столицы прогремел взрыв на почтовом терминале, в результате чего погиб один человек, двое получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел утром на территории сортировочного центра почтового оператора.

"По предварительной информации, взрыв произошел во время досмотра одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 года получили ранения.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики", - говорится в сообщении.

Читайте: В результате взрыва в Днепропетровской области погиб полицейский, еще один правоохранитель и двое гражданских получили ранения. ФОТО

Взрыв на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: что известно?
Взрыв на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: что известно?

Автор: 

взрыв (6913) Киев (26415) Нацполиция (16957)
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вибух стався під час огляду однієї з посилок.

на фото термінал розподілу!
там оглядають посилки?
це, оте, що вимагає мвф та пєдоєврокуколди?
залізти кожному в труси? ззаду?
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05.06.2026 08:26 Ответить
Мільйони посилок - в кожну не залізеш - підкладають
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05.06.2026 08:30 Ответить
Без кацапської мерзоти не обійшлось.
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05.06.2026 08:32 Ответить
Не факт.С фронта бывает тоже посылкм аыбухонебезпечни домой шлют
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05.06.2026 08:41 Ответить
 
 