Взрыв прогремел на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО

В Оболонском районе столицы прогремел взрыв на почтовом терминале, в результате чего погиб один человек, двое получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел утром на территории сортировочного центра почтового оператора.

"По предварительной информации, взрыв произошел во время досмотра одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 года получили ранения.



На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики", - говорится в сообщении.

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