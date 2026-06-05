Российские атаки в Сумской области унесли жизни 2 человек, еще 15 пострадали, среди них дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские оккупационные войска совершили массированные атаки на приграничные и тыловые населенные пункты Сумской области.

Враг активно применял против мирного населения управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и FPV-дроны, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате вражеских ударов погибли двое гражданских лиц, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - пятеро детей. Правоохранители зафиксировали последствия ударов в пяти общинах области:

Ямпольская громада

В результате прямого попадания вражеского ударного БПЛА на территории громады погибли два человека: 57-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Кроме того, ранения получили семь человек:

двое детей - 1-летний мальчик и 11-летняя девочка;

пять женщин в возрасте 37, 39, 57, 75 и 78 лет.

Ударной волной и осколками повреждено здание местного магазина и три автомобиля.

Конотопская громада

Российский беспилотник попал непосредственно в частный жилой дом. В результате взрыва пострадала целая семья. Ранения получили трое детей в возрасте 2, 9 и 15 лет, а также 37-летняя женщина и 47-летний мужчина. Всего в громаде зафиксировано повреждение четырех частных домов.

Белопольская, Путивльская и Глуховская громады

В Белопольской громаде оккупанты сбросили взрывное устройство с дрона прямо на автомобиль. Ранения получили двое мужчин (37 и 54 лет). Также были повреждены транспортные средства и один жилой дом.

В Путивльской громаде вражеский дрон-камикадзе атаковал грузовик. Ранения получил 43-летний водитель, сам грузовой автомобиль существенно поврежден.

В Глуховской громаде под обстрел попало местное предприятие. Там были разрушены хозяйственные помещения, а в результате взрывов снарядов погиб и был ранен домашний скот.









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