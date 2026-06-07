Враг атаковал Черниговщину: под ударом агрокомпания и АЗС в 3 населенных пунктах. ФОТОрепортаж

Вчера вечером и утром 7 июня россияне атаковали Корюковку в Черниговской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Удары по АЗС

Как отмечается, по автозаправке попали "герберы". Есть разрушения. Пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями. В результате утренней атаки загорелся трактор.

По данным ОВА, в Сновске и Городне также были удары по автозаправкам.







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Удар по агрокомпании

Также отмечается, что ночью враг атаковал Прилуччину "геранями". В одном селе — удар по агрокомпании. Повреждены административные и хозяйственные помещения. В другом поселке повреждено административно-хозяйственное здание.