Враг атаковал Черниговщину: под ударом агрокомпания и АЗС в 3 населенных пунктах. ФОТОрепортаж
Вчера вечером и утром 7 июня россияне атаковали Корюковку в Черниговской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по АЗС
Как отмечается, по автозаправке попали "герберы". Есть разрушения. Пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями. В результате утренней атаки загорелся трактор.
По данным ОВА, в Сновске и Городне также были удары по автозаправкам.
Удар по агрокомпании
Также отмечается, что ночью враг атаковал Прилуччину "геранями". В одном селе — удар по агрокомпании. Повреждены административные и хозяйственные помещения. В другом поселке повреждено административно-хозяйственное здание.
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Iryna LIV #303361
показать весь комментарий07.06.2026 10:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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