Ворог атакував Чернігівщину: під ударом агрокомпанія та АЗС у 3 населених пунктах. ФОТОрепортаж

Учора ввечері і зранку 7 червня росіяни атакували Корюківку Чернігівської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по АЗС

Як зазначається, було влучання "гербер" по автозаправці. Є руйнування. Постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. Унаслідок ранкової атаки загорівся трактор.

За даними ОВА, у Сновську і Городні також були удари по автозаправках.







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Удар по агрокомпанії

Також зазначається, що вночі ворог атакував Прилуччину "геранями". В одному селі - удар по агрокомпанії. Пошкоджені адміністративні й господарські приміщення. В іншому селищі пошкоджена адміністративно-господарська будівля.