Ворог атакував Чернігівщину: під ударом агрокомпанія та АЗС у 3 населених пунктах. ФОТОрепортаж
Учора ввечері і зранку 7 червня росіяни атакували Корюківку Чернігівської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по АЗС
Як зазначається, було влучання "гербер" по автозаправці. Є руйнування. Постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. Унаслідок ранкової атаки загорівся трактор.
За даними ОВА, у Сновську і Городні також були удари по автозаправках.
Удар по агрокомпанії
Також зазначається, що вночі ворог атакував Прилуччину "геранями". В одному селі - удар по агрокомпанії. Пошкоджені адміністративні й господарські приміщення. В іншому селищі пошкоджена адміністративно-господарська будівля.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль