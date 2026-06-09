Сутки в Сумской области: двое человек погибли, еще 13 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали 21 населённый пункт Сумской области, в результате чего погибли два человека, ещё 13 получили ранения. Повреждены дома, автостанция и транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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В Конотопской громаде в результате атаки российского БПЛА погибла 78-летняя женщина. Пострадали 8-летний мальчик, женщины в возрасте 41 и 75 лет, а также 44-летний мужчина. Повреждены многоквартирный дом, 10 частных домов, грузовой автомобиль, три легковых автомобиля, мотоцикл.

В Середино-Будской громаде в результате вражеских обстрелов погиб 71-летний мужчина. Ранения получил 68-летний мужчина, травмирована 33-летняя женщина. Повреждены частный дом и гараж.

В Глуховской громаде в результате ударов российских БПЛА пострадали мужчины в возрасте 50, 51, 54 и 54 лет. Повреждены легковой автомобиль, помещение автостанции, мастерская предприятия и жилые дома.

В Тростянецкой громаде в результате удара российского БПЛА пострадали 2-летний мальчик и 25-летняя женщина. Повреждены два жилых дома, гараж, автомобиль и газопровод.

В Хутор-Михайловской громаде в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона травмирован 56-летний мужчина. Поврежден частный дом.

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Последствия атаки

В Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Сумской, Путивльской, Зноб-Новгородской, Березовской, Эсманской и других громадах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, учебное заведение, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры.













