Доба на Сумщині: двоє людей загинули, ще 13 постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські загарбники атакували 21 громаду Сумщини, загинули двоє людей і ще 13 дістали поранення. Пошкоджено будинки, автостанцію та транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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У Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула 78-річна жінка. Постраждали 8-річний хлопчик, жінки віком 41 та 75 років, а також 44-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, вантажний автомобіль, три легкові автомобілі, мотоцикл.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожих обстрілів загинув 71-річний чоловік. Поранення отримав 68-річний чоловік, травмована 33-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.

У Глухівській громаді внаслідок ударів російських БпЛА постраждали чоловіки віком 50, 51, 54 та 54 роки. Пошкоджено легковий автомобіль, приміщення автостанції, майстерню підприємства та житлові будинки.

У Тростянецькій громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждали 2-річний хлопчик та 25-річна жінка. Пошкоджено два житлові будинки, гараж, автомобіль та газопровід.

У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона травмовано 56-річного чоловіка. Пошкоджено приватний будинок.

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Наслідки атаки

У Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Сумській, Путивльській, Зноб-Новгородській, Березівській, Есманській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, магазини, заклад освіти, транспортні засоби й інші об’єкти цивільної інфраструктури.













